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Снижение цен, бонусная программа для водителей и 3 млрд тенге: "Яндекс.Такси" привлекли к ответственности

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Машины с логотипом "Яндекс GO"
Машины с логотипом "Яндекс GO". Иллюстративное фото: Natalia Kolesnikova / AFP / Getty Images

Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана завершило антимонопольное расследование в отношении "Яндекс.Такси", передает NUR.KZ со ссылкой на АЗРК.

Как сообщается на официальном сайте АЗРК, по итогам расследования компания привлечена к административной ответственности за координацию экономической деятельности таксопарков, выраженную в навязывании услуг технической поддержки программного обеспечения контрольно-кассовых машин.

Также в рамках расследования "Яндекс.Такси" привлечена к административной ответственности за непредоставление информации антимонопольному органу.

В ведомстве отметили, что компания на добровольной основе внесла 3 млрд тенге в государственный фонд поддержки цифровой экосистемы Казахстана.

Кроме того, АЗРК согласовало антимонопольный комплаенс "Яндекс.Такси", в рамках которого предусмотрена реализация следующего комплекса мер:

  • для водителей одним из условий повышения уровня дохода станет отмена с 14 декабря взыскания комиссии "Яндекса", если заказ превышает двукратно базовую стоимость поездки (экономический эффект примерно на 2 млрд тенге в год);
  • введение дополнительной бонусной программы для водителей (7-10 млрд тенге в 2024 году в зависимости от роста оборота отрасли и инфляции);
  • улучшение пользовательского приложения для повышения прозрачности формирования тарифа с приведением обоснований его повышения и прогноза изменения;
  • для пассажиров введут обновленный тариф "Вместе", который даст возможность заказать такси за более низкую стоимость даже в самый пиковый спрос (ограничения на повышение тарифа до х2);
  • агрегатор введет ограничения на повышение тарифа выше X3 в условиях максимального спроса на услуги такси, например, в непогоду или праздничные дни - выше данного уровня будет не более 5% поездок в квартал;
  • для пассажиров с детьми введут тариф "детский", который позволит вызывать авто с наличием детского кресла либо бустера.

Для эффективной взаимосвязи с водителями такси и поддержания коммуникации с клиентами call-центр будет функционировать с "живым" оператором.

Кроме того, по данным агентства, приняты следующие системные меры, обеспечивающие баланс интересов пассажиров и водителей:

  • инициированы поправки в законодательство, введение которых позволит водителям работать напрямую с "Яндексом" без таксопарков (комиссия таксопарков составляет 4-8%);
  • для детального изучения программного обеспечения "Яндекса", а также факторов, влияющих на ценообразование (погодные условия, праздничные дни, повышенныйспрос, отсутствие водителей и т.д.) независимой аудиторской компанией в сфере IT совместно с АЗРК, МЦРИАП будет проведен аудит алгоритмического ценообразования.

Контролировать выполнение компанией обязательств будет контролировать специальная мониторинговая группа, в состав которой войдут представители Минтранса, Минтруда, МЦРИАП, а также ассоциации таксопарков.

Отметим, сервис "Яндекс.Такси" пришел в Казахстан летом 2016 года. "Яндекс.Такси" стал доступен для пользователей из Алматы с 28 июля 2016 года, пишет издание vc.ru.

В августе 2020 года приложение "Яндекс Go" заменило "Яндекс.Такси", так как помимо вызова такси у него появились и другие функции, говорится на сайте компании.

В феврале прошлого года сообщалось, что компанию "Яндекс.Такси" оштрафовали за отказ в предоставлении информации.

В январе 2022-го в отношении компании было начато расследование по признакам координации экономической деятельности, а в июле - по признакам монопольно высокой цены. Позже компанию обвинили в затягивании антимонопольного расследования.

А в декабре прошлого года суд частично удовлетворил иск "Яндекс.Такси" против АЗРК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2050974-3-mlrd-tenge-bonusnaya-programma-dlya-voditeley-i-snizhenie-tsen-yandekstaksi-privlekli-k-otvetstvennosti/

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