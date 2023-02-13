Яндекс.Такси обвинили в затягивании антимонопольного расследования

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В Агентстве по защите и развитию конкуренции заявили о том, что Яндекс.Такси затягивает антимонопольное разбирательство, которое проводится в отношении агрегатора из-за высокой комиссии и цен. Об этом сообщается на сайте Агентства.

Так, в сообщении органа говорится, что из-за судебных разбирательств расследование в отношении Яндекс.Такси было приостановлено. Ранее Агентство проводило анализ рынка, проведению которого компания препятствовала, не предоставляя информацию о деятельности сервиса, сообщают в ведомстве.

"Комиссия Яндекс.Такси является самой высокой на рынке и начинается от 17% с учетом НДС. Помимо Яндекс.Такси, комиссию от 4% с водителей взимают таксопарки-партнеры. Данные обстоятельства приводят к общему удорожанию стоимости услуг такси и возлагают чрезмерную нагрузку на водителей сервиса", – рассказали в Агентстве.

Поэтому было начато антимонопольное расследование по признакам установления монопольно высоких цен.

Тем не менее, компания обжаловала приказ антимонопольного органа о начале расследования. Однако суд первой инстанции решил, что приказ Агентства был принят обоснованно, и отказал Яндекс.Такси в удовлетворении иска о признании действий антимонопольного органа незаконными.

При этом суд также решил отменить часть проверяемого периода из-за отсутствия анализа рынка за 2022 год. Сейчас Агентство проводит этот анализ, но Яндекс.Такси, согласно сообщению органа, вновь уклоняется от законных требований и не предоставляет информацию.

АЗРК расценивает это как умышленное затягивание антимонопольного разбирательства, из-за чего в отношении Яндекс.Такси составлен протокол об административном правонарушении.

Напомним, в январе 2022 года в отношении компании было начато расследование по признакам координации экономической деятельности, а в июле – по признакам монопольно высокой цены.

Год назад Яндекс.Такси оштрафовали за то, что компания не предоставляла информацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009167-yandekstaksi-obvinili-v-zatyagivanii-antimonopolnogo-rassledovaniya/