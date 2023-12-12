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30 лет независимости Казахстана

Когда и в каких регионах могут повысить тарифы на комуслуги, рассказали в Минэкономики

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Ручка и калькулятор лежат на столе
Калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Глава МНЭ Алибек Куантыров в кулуарах премии "Алтын Сапа" рассказал, в каких регионах насколько могут повысить тарифы на коммунальные услуги, передает корреспондент NUR.KZ.

Алибек Куантыров напомнил, что тарифы начали корректироваться с 1 июля 2023 года.

"Основная нагрузка должна быть в 2024-2025 годах, потому что сейчас только-только разгоняется эта программа, новая тарифная политика. Работы будут проводиться активно в следующем году, также в 2025-2026 годах.

В этом году работа только в течение полугода велась, и она продолжается вестись. Тарифы мы все-таки видим более умеренными. Там несколько факторов. Зависит непосредственно от субъекта естественных монополий. Если он сильно изношен, то, соответственно, туда нужно больше инвестиций", добавило министр.

При этом модернизация системы ЖКХ будет происходить не только за счет тарифов. Львиную долю, как утверждает Куантыров, забирает на себя государство, то есть местный и республиканский бюджеты. Частные инвесторы также должны вкладываться в модернизацию.

"По Астане в этом году среднее увеличение тарифа было на 20%. Не такое большое в целом, но нужно поддерживать инфраструктуру. В целом, Астана не находится в "красной" зоне. Но повышение на 20-30% – это в исключительных случаях, может быть, чуть больше.

Но мы стараемся это удерживать в рамках инфляции. Каждый год 15-20%, может быть, 25%. В зависимости от износа каждого объекта", отметил глава МНЭ.

По Алматы, отметил министр, тоже ожидается более умеренное повышение тарифов.

"Есть особенно моногорода, где сильно идет (износ – ред.). У нас же много городов. Это Экибастуз, Риддер, Лисаковск, например. Аркалык. Но, в целом для того, чтобы рост тарифов не был слишком большим, государство тоже вкладывается", подчеркнул Алибек Куантыров.

В этом году, по его данным, государство выделило на модернизацию сетей больше 100 миллиардов тенге из требуемых 260 миллиардов тенге. Средства выделялись из республиканского и местного бюджетов и только частично за счет тарифов.

"Сейчас, пока программа полностью запустится, государство активно помогает. Потому что тарифы надо еще рассмотреть, обсудить с общественностью. А здесь государство помогает, из резерва деньги выделяет.

В этом году много денег выделило государство, особенно республиканский бюджет. Я думаю, все-таки больше в сторону тарифов должно быть, в сторону частных инвестиций (меняться соотношение – ред.)", резюмировал глава МНЭ.

Напомним, летом мы писали о том, что глава МНЭ анонсировал повышение тарифов на комуслуги с осени 2023 года. В регионах, как отметил тогда глава МНЭ, средний чек повысится на 2-4 тысячи тенге в месяц. Это будет зависеть от региона.

В целом, по его словам, тарифы должны быть комфортными для граждан и поэтому переход будет мягким. Также будет возможность компенсации через акиматы для социально уязвимых слоев населения.

Чуть позже премьер-министр Алихан Смаилов заявил о росте тарифов на комуслуги для казахстанцев на 10-30%, назвав это умеренным повышением. Рост тарифов был обоснован тем, что без этого шага невозможно эффективное содержание инфраструктуры ЖКХ.

Мы также писали о том, в каком регионе Казахстана сильнее всего выросли цены на коммунальные услуги по итогам осеннего повышения тарифов. Ознакомиться со списком можно здесь.

В начале декабря стало известно о том, что с 2024 года в Казахстане могут повысить тарифы на электроэнергию. 24 энергопроизводящие организации подали заявки на корректировку предельного тарифа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2050405-kogda-i-v-kakih-regionah-mogut-povysit-tarify-na-komuslugi-rasskazal-kuantyrov/

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