Когда и в каких регионах могут повысить тарифы на комуслуги, рассказали в Минэкономики

Глава МНЭ Алибек Куантыров в кулуарах премии "Алтын Сапа" рассказал, в каких регионах насколько могут повысить тарифы на коммунальные услуги, передает корреспондент NUR.KZ.

Алибек Куантыров напомнил, что тарифы начали корректироваться с 1 июля 2023 года.

"Основная нагрузка должна быть в 2024-2025 годах, потому что сейчас только-только разгоняется эта программа, новая тарифная политика. Работы будут проводиться активно в следующем году, также в 2025-2026 годах.

В этом году работа только в течение полугода велась, и она продолжается вестись. Тарифы мы все-таки видим более умеренными. Там несколько факторов. Зависит непосредственно от субъекта естественных монополий. Если он сильно изношен, то, соответственно, туда нужно больше инвестиций", – добавило министр.

При этом модернизация системы ЖКХ будет происходить не только за счет тарифов. Львиную долю, как утверждает Куантыров, забирает на себя государство, то есть местный и республиканский бюджеты. Частные инвесторы также должны вкладываться в модернизацию.

"По Астане в этом году среднее увеличение тарифа было на 20%. Не такое большое в целом, но нужно поддерживать инфраструктуру. В целом, Астана не находится в "красной" зоне. Но повышение на 20-30% – это в исключительных случаях, может быть, чуть больше.

Но мы стараемся это удерживать в рамках инфляции. Каждый год 15-20%, может быть, 25%. В зависимости от износа каждого объекта", – отметил глава МНЭ.

По Алматы, отметил министр, тоже ожидается более умеренное повышение тарифов.

"Есть особенно моногорода, где сильно идет (износ – ред.). У нас же много городов. Это Экибастуз, Риддер, Лисаковск, например. Аркалык. Но, в целом для того, чтобы рост тарифов не был слишком большим, государство тоже вкладывается", – подчеркнул Алибек Куантыров.

В этом году, по его данным, государство выделило на модернизацию сетей больше 100 миллиардов тенге из требуемых 260 миллиардов тенге. Средства выделялись из республиканского и местного бюджетов и только частично – за счет тарифов.

"Сейчас, пока программа полностью запустится, государство активно помогает. Потому что тарифы надо еще рассмотреть, обсудить с общественностью. А здесь государство помогает, из резерва деньги выделяет.

В этом году много денег выделило государство, особенно республиканский бюджет. Я думаю, все-таки больше в сторону тарифов должно быть, в сторону частных инвестиций (меняться соотношение – ред.)", – резюмировал глава МНЭ.

Напомним, летом мы писали о том, что глава МНЭ анонсировал повышение тарифов на комуслуги с осени 2023 года. В регионах, как отметил тогда глава МНЭ, средний чек повысится на 2-4 тысячи тенге в месяц. Это будет зависеть от региона.

В целом, по его словам, тарифы должны быть комфортными для граждан и поэтому переход будет мягким. Также будет возможность компенсации через акиматы для социально уязвимых слоев населения.

Чуть позже премьер-министр Алихан Смаилов заявил о росте тарифов на комуслуги для казахстанцев на 10-30%, назвав это умеренным повышением. Рост тарифов был обоснован тем, что без этого шага невозможно эффективное содержание инфраструктуры ЖКХ.

Мы также писали о том, в каком регионе Казахстана сильнее всего выросли цены на коммунальные услуги по итогам осеннего повышения тарифов. Ознакомиться со списком можно здесь.

В начале декабря стало известно о том, что с 2024 года в Казахстане могут повысить тарифы на электроэнергию. 24 энергопроизводящие организации подали заявки на корректировку предельного тарифа.