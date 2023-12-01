Какие специалисты приезжают в Казахстан, а какие покидают страну, рассказали аналитики

Какие специалисты чаще всего переезжают в Казахстан из других стран и представители каких профессий наоборот покидают страну, рассказали аналитики портала Ranking.kz.

За первые девять месяцев 2023 года в Казахстан прибыло 19,1 тыс. человек, это на 74% больше, чем в этот же период 2022-го. В то же время покинули страну 12,7 тыс. жителей — на 37,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сальдо миграции держится в положительной зоне: 6,4 тыс. человек.

Чаще всего мигранты выбирают для переселения Алматы — в этом году сюда прибыло 4,5 тыс. человек, Мангистаускую область — 2,9 тыс. человек за год, Астану — 1,6 тыс. человек.

Наименьшей популярностью пользовалась Кызылординская область, куда прибыло всего 19 человек с начала года.

Выбыло больше всего людей из Костанайской (1,8 тыс. человек), Карагандинской (1,5 тыс. человек) и Павлодарской областей (1,2 тыс. человек). Меньше всего людей выбыло из Кызылординской области — всего 55 человек.

Инфографика: ranking.kz

Среди трудоспособного населения старше 15 лет в текущем году в Казахстан прибыли представители следующих специальностей:

2,8 тыс. человек с технической,

1,5 тыс. человек — с экономической,

750 человек — с педагогической,

446 человек — с медицинской,

421 человек — с юридической,

296 человек — с архитектурно-строительной,

133 человека — с сельскохозяйственной.

В то же время из страны выбыло 1,8 тыс. человек с технической специальностью, 871 человек — с экономической, 638 человек — с педагогической, 339 человек — с медицинской, 199 человек — с юридической, 123 человека — с архитектурно-строительной, 125 человек — с сельскохозяйственной специальностью.

Инфографика: ranking.kz

Большего всего иммигрантов в РК приехало из России, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Китая.

Казахстанцы же чаще всего уезжали в Россию, Германию, США, Польшу и Беларусь.

Инфографика: ranking.kz

Напомним, в прошлом году сообщалось, что с января по ноябрь 2022-го в страну прибыло 12 926 человек, уехало из Казахстана на ПМЖ в другие страны 21 875 человек. Сальдо миграции составило 8 949 человек.

Тогда же в Минтруда сообщали, что Казахстан больше всего нуждается в инженерах, особенно используемых при переработке промышленной продукции, специалистах в медицине, промышленности и преподавателях.

Добавим также, что в середине ноября этого года численность населения Казахстана достигла 20 миллионов человек.