Какие специалисты приезжают в Казахстан, а какие покидают страну, рассказали аналитики
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Какие специалисты чаще всего переезжают в Казахстан из других стран и представители каких профессий наоборот покидают страну, рассказали аналитики портала Ranking.kz.
За первые девять месяцев 2023 года в Казахстан прибыло 19,1 тыс. человек, это на 74% больше, чем в этот же период 2022-го. В то же время покинули страну 12,7 тыс. жителей — на 37,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Сальдо миграции держится в положительной зоне: 6,4 тыс. человек.
Чаще всего мигранты выбирают для переселения Алматы — в этом году сюда прибыло 4,5 тыс. человек, Мангистаускую область — 2,9 тыс. человек за год, Астану — 1,6 тыс. человек.
Наименьшей популярностью пользовалась Кызылординская область, куда прибыло всего 19 человек с начала года.
Выбыло больше всего людей из Костанайской (1,8 тыс. человек), Карагандинской (1,5 тыс. человек) и Павлодарской областей (1,2 тыс. человек). Меньше всего людей выбыло из Кызылординской области — всего 55 человек.
Среди трудоспособного населения старше 15 лет в текущем году в Казахстан прибыли представители следующих специальностей:
- 2,8 тыс. человек с технической,
- 1,5 тыс. человек — с экономической,
- 750 человек — с педагогической,
- 446 человек — с медицинской,
- 421 человек — с юридической,
- 296 человек — с архитектурно-строительной,
- 133 человека — с сельскохозяйственной.
В то же время из страны выбыло 1,8 тыс. человек с технической специальностью, 871 человек — с экономической, 638 человек — с педагогической, 339 человек — с медицинской, 199 человек — с юридической, 123 человека — с архитектурно-строительной, 125 человек — с сельскохозяйственной специальностью.
Большего всего иммигрантов в РК приехало из России, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Китая.
Казахстанцы же чаще всего уезжали в Россию, Германию, США, Польшу и Беларусь.
Напомним, в прошлом году сообщалось, что с января по ноябрь 2022-го в страну прибыло 12 926 человек, уехало из Казахстана на ПМЖ в другие страны 21 875 человек. Сальдо миграции составило 8 949 человек.
Тогда же в Минтруда сообщали, что Казахстан больше всего нуждается в инженерах, особенно используемых при переработке промышленной продукции, специалистах в медицине, промышленности и преподавателях.
Добавим также, что в середине ноября этого года численность населения Казахстана достигла 20 миллионов человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2048602-kakie-spetsialisty-priezzhayut-v-kazahstan-a-kakie-pokidayu-stranu-rasskazali-analitiki/