Доллар резко подешевел в начале недели на бирже в Казахстане
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Доллар подешевел почти на 3,5 тенге в понедельник, 27 ноября, на Казахстанской фондовой бирже, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт KASE.
По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 459,37 тенге, упав в цене сразу на 3,43 тенге с момента последней сессии.
По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 456,5-460,1 тенге, продажа – 461-462,7 тенге;
- в Астане: покупка – 456,5-457 тенге, продажа – 461-462,5 тенге.
В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 460-460,6 тенге, продажа – 4625-462,7 тенге;
- в Астане: покупка – 455-459 тенге, продажа – 463 тенге.
Отметим, что перед выходными доллар дорожал почти на 2 тенге на бирже.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2047812-dollar-rezko-podeshevel-v-nachale-nedeli-na-birzhe-v-kazahstane/