Курс доллара к тенге резко вырос перед выходными
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По итогам дневных торгов, прошедших сегодня на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара США вырос почти на 2 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт KASE.
На данный момент средневзвешенная стоимость доллара в Казахстане составляет 463,09 тенге. С момента предыдущих торгов "американец" подорожал на 1,99 тенге.
По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 458,5-462 тенге, продажа – 463,5-464,5 тенге;
- в Астане: покупка – 458,5-460 тенге, продажа – 464-464,5 тенге.
В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 460,9-461,3 тенге, продажа – 463,3-463,5 тенге;
- в Астане: покупка – 457-461 тенге, продажа – 465-466 тенге.
При этом напомним, что вчера курс доллара вырос сразу почти на 4 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2047508-kurs-dollara-vyros-pochti-na-2-tenge-pered-vyhodnymi/