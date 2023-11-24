"Зарплата 1 млн или 300 тыс. тенге": почему инфляция "бьет по бедным", объяснили в Нацбанке

Сегодня председатель Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге объяснил, как инфляция "бьет по бедным", и к какому уровню ее хотят привести в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы считаем, что инфляция в первую очередь бьет по бедным. Это не только наше наблюдение: все экономисты это знают, это экономический факт. К примеру, если у вас зарплата 1 млн, и вы тратите на житье 150 тысяч тенге, – это 15% от всего дохода. А если у вас зарплата 300 тысяч тенге, и вы тратите столько же, – это 50% от вашего дохода.

Любое повышение цены по вам бьет сильнее, чем по человеку, у которого зарплата выше. Это аксиома экономической политики. Поэтому мы считаем, что инфляция имеет очень много экономических факторов.

Поэтому мы придерживаемся той политики, которая у нас есть сейчас: мы должны "прибить" инфляцию, загнать в коридор. Мы считаем, что 5% – то, к чему мы хотим прийти к концу 2025 года. Это баланс между экономическим ростом и инфляцией", – заявил Сулейменов.

Он добавил, что инфляция должна быть такая, чтобы она "не сильно била по карману".

"Это позволяло бы планировать инвестиции, что крайне важно, особенно для иностранных и внутренних инвесторов. Это позволяет рядовым казахстанцам планировать свои расходы, сохранять баланс между потреблением и сбережением. Когда мы достигнем 5%, это станет для нас знаком, что инфляция укрощена", – заявил председатель Нацбанка.

Отметим, что сегодня Сулейменов также комментировал замечание премьер-министра заместителю главы Нацбанка Шолпанкулову – он не согласился с версией Шолпанкулова о причинах снижения инфляции.

Глава НБ также отвечал и на вопрос о тратах 1,5 трлн тенге из ЕНПФ на инфраструктурные объекты в Казахстане. Он заявлял, что тратить все эти средства только на госпроекты нельзя.

"Мы считаем, что распределение должно быть: одна треть в инфраструктурные, а остальные деньги должны направляться на проекты, связанные с диверсификацией экономики, повышением внутреннего предложения – то есть это сельхоз переработка, обрабатывающая промышленность и т.д. Высокопроизводительные услуги. Вопрос, понятно, что должен обсуждаться в правительстве, "Байтереком", "Самрук-Казына" и т.д. Все-таки реальная экономика – в их сфере", – говорил Сулейменов.

Также в Нацбанке сегодня объяснили, почему снизили базовую ставку до 15,75%.