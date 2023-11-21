"Поставить запрет на покупку сигарет": казахстанцы смогут программировать цифровой тенге

На брифинге в Набанке рассказали о возможностях "умных денег" в виде цифрового тенге – как сообщил замглавы Нацбанка, цифровой тенге можно программировать, передает корреспондент NUR.KZ.

Программирование на запрет покупки

Как отметил замглавы Нацбанка Берик Шолпанкулов, возможность программировать цифровой тенге есть как у государства, так и у потребителей.

"Есть возможность использования "умных денег" – то есть, использовать возможность программируемости, сфера деятельности не ограничена, в том числе для потребителя. Скажем, заботливые родители хотели бы, чтобы дети деньги не тратили, например, на сигареты, и (могут – прим.ред.) ограничить, чтобы нельзя было тратить на сигареты. Ты можешь ходить в столовую, в кинотеатр, при этом ограничить какие-то действия (по тратам – прим.ред) и проследить, куда ребенок потратил.

"Умные деньги" – это способность не только, чтобы государство выстраивало взаимоотношения через госзакупки или предоставляло адресную социальную помощь для гарантированный доставки средств участнику. (…) Это и возможность родителям, которые смогут программировать средства по отношению к своим детям. Контроль родительский, контроль разный может быть – и эта возможность предоставляется не только государству, но и потребителям", – заявил Шолпанкулов.

Маркировка бюджетных денег

На брифинге Нацбанка отметили и возможность маркировки бюджетных цифровых тенге для трат на определенные цели. Как отметил глава Национальной платежной корпорации Бинур Жаленов, маркировка с денег будет исчезать после расходования их по назначению, и заверил, что "государство не сможет отслеживать немаркированные цифровые тенге и личные средства граждан".

Замглавы Нацбанка Шолпанкулов привел пример с адресной соцпомощью от государства – с них маркировка также будет исчезать после получения денег гражданином.

"То есть нуждающийся получил и все, при этом маркировка сразу снимается – человек получил, он уже может сразу же повезти их в банк на депозит положить или в банкомате снять фиатные деньги (наличные – прим.ред)", – добавил Шолпанкулов.

Восстановление потерянных цифровых тенге

При этом, по словам Шолпанкулова, потерянные цифровые тенге можно восстановить.

"Преимущество в безопасности денежных средств, которые несет в себе цифровое тенге. Если в кармане у вас были деньги, и вы их потеряли, или их украли, то никто вам их не восстановит, а если потеряли цифровые тенге, то вы можете прийти в банк и сказать, что у вас были цифровые тенге – банк автоматически обратится в систему и увидит, что деньги вы не потратили, а с ними что-то случилось, это подтверждается, и вам их восстанавливают, а те средства аннулируются", – сообщил спикер.

Отметим, что также в корпорации Нацбанка сегодня заявили, что при наличии трех форм тенге в Казахстане – наличных, безналичных, и цифрового тенге - казахстанцы будут сами выбирать, в каком виде они хотят пользоваться деньгами.

Цифровой тенге

О запуске новой формы казахстанской валюты заговорили еще два года назад. А в 2022 году она тестировалась в пилотном режиме, а сегодня, 15 ноября, был дан старт первой фазе проекта "Цифровой тенге" в ограниченной среде и с реальными пользователями.

15 ноября 2023 года состоялся запуск цифрового тенге в Казахстане.

В тот же день была проведена первая в стране транзакция с использованием цифрового тенге.

Полномасштабное внедрение цифрового тенге планируется завершить до конца 2025 года путем увеличения участников проекта, сценариев его использования и масштабирования сервисов.

Цифровая форма казахстанской валюты будет использоваться наряду с наличными и безналичными деньгами и никак не будет отличаться по стоимости. При этом владельцы цифрового тенге смогут свободно проводить конвертацию своих средств в любую из доступных форм.