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От какого налога освободят новые проекты в Казахстане на 5 лет, рассказал Смаилов

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Алихан Смаилов на международном форуме "Казахстанское содержание 2.0"
Алихан Смаилов на международном форуме "Казахстанское содержание 2.0". Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Алихан Смаилов выступил на форуме "Казахстанское содержание 2.0", где рассказал о временном освобождении ряда проектов от НДПИ, передает NUR.KZ со ссылкой на Primeminister.kz.

В рамках форума с участием иностранных инвесторов и более 2 тыс. делегатов со всех регионов республики обсуждаются возможности расширения локализации товаров, работ и услуг для нужд отраслей реальной экономики РК, а также перспективы дальнейшего развития недропользования, угольной промышленности, сфер транспорта и энергетики.

В преддверии пленарной сессии форума глава правительства ознакомился с развернутой здесь цифровой выставкой "Перспективы и возможности отечественных товаропроизводителей по локализации производства". На ней представлены лучшие образцы продукции казахстанского машиностроения, мебельной и деревообрабатывающей промышленности, строительные материалы, товары химической индустрии, передовые решения в области инженерных коммуникаций и т.д. Всего на выставке представлено более 100 компаний, работающих в различных отраслях обрабатывающей промышленности.

В своем выступлении на пленарной сессии премьер-министр отметил, что экономика Казахстана адаптировалась к внешним условиям последних лет и вышла на траекторию устойчивого роста. В частности, за 10 месяцев текущего года он составил 4,9%, положительная динамика наблюдается по всем основным отраслям.

"Благодаря действиям правительства и Национального банка инфляция замедлилась до 10,8%, то есть в 2 раза. Перед нами стоит задача по ее дальнейшему снижению. В рамках соответствующего Комплекса мер одним из главных направлений является увеличение объемов отечественного производства", — сказал Алихан Смаилов.

Алихан Смаилов на международном форуме "Казахстанское содержание 2.0"
Алихан Смаилов на международном форуме "Казахстанское содержание 2.0". Фото: primeminister.kz

По его словам, развитие и поддержка предпринимательства – одно из основных направлений работы Правительства. Поэтому проблемные вопросы бизнеса регулярно обсуждаются совместно с Нацпалатой "Атамекен".

"В целом доля МСБ увеличилась до 36,4% к ВВП. Количество занятых в этом секторе выросло на 14% и составило 4,3 млн человек", — отметил премьер-министр.

Вместе с тем в республике продолжается работа по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Так, для сокращения излишних требований реализуется новая регуляторная политика. Уже исключены 9 тыс. неактуальных требований, еще тысяча будет исключена до конца года.

"Благодаря автоматизированной системе управления рисками с 1 января проверки будут назначаться без человеческого фактора. Это в том числе позволит вдвое снизить количество проверок", — подчеркнул Алихан Смаилов.

Наряду с этим в рамках дальнейшего улучшения налогового администрирования ведется работа по его цифровизации. Для стимулирования МСБ с текущего года внедрен режим розничного налога по ставке 4%. При этом с введением единого платежа с фонда оплаты труда микро- и малому бизнесу снижена общая финансовая нагрузка до 20%.

Кроме того, в целях стимулирования инвестиционной активности со стороны крупного бизнеса новые проекты освобождены от НДПИ (Налог на добычу полезных ископаемых) на 5 лет.

"С 2025 года заработает новый Налоговый кодекс, который находится на общественном обсуждении. В нем новые проекты обрабатывающего сектора будут освобождены от налогов сроком на 3 года", — озвучил премьер-министр.

Алихан Смаилов также обозначил важность вопроса финансирования бизнеса. По его словам, особую роль здесь играют институты развития. Так, холдингом "Байтерек" с начала года оказана финансовая поддержка на 2,2 трлн. В том числе Банк развития Казахстана выделил 314 млрд тенге, Фонд развития промышленности профинансировал проекты на сумму 195 млрд тенге. В работе проекты еще на 300 млрд тенге. Фонд «Даму» выдал кредиты на сумму 115 млрд тенге. При этом за счет субсидий и гарантий по кредитам банки выдали кредитов на сумму 930 млрд тенге.

"Глава государства поставил четкую задачу по увеличению казсодержания в течение трех лет до 60%. Потенциал и ресурсы для этого имеются. В первую очередь это требует снижения импортозависимости", — сказал Алихан Смаилов.

В качестве примера он привел нефтегазовую отрасль, где львиная доля закупок приходится на три крупнейших консорциума. А это 75% закупок всей энергетической отрасли.

"С начала года их объем составил 3,5 трлн тенге, из которых 1,9 трлн тенге – это доля местного содержания. При этом всего 9% приходится на товары", — отметил Премьер-Министр.

Затронув другие отрасли, он добавил, что в горнорудном секторе доля закупаемых товаров составляет всего 15%, в машиностроении – 13,5%, в фармацевтике – 20%.

"Поэтому считаем, что нужно совместно с Нацпалатой "Атамекен" организовать системную работу по налаживанию деловых контактов между производителями и крупными предпринимателями. Это позволило бы развить пояс МСБ вокруг наших крупных системообразующих предприятий", — сказал Алихан Смаилов.

Алихан Смаилов
Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Он напомнил, что правительством были проведены встречи со средним бизнесом всех регионов республики, в ходе чего представлены промышленные сектора с реальными перспективами по организации местного производства.

"Для этого предусмотрены меры поддержки в инвестиционном законодательстве. Поэтому призываем представителей бизнеса принимать активные действия для локализации производств", — озвучил премьер-министр.

По его словам, крупным предприятиям следует принять собственные программы развития местного содержания. Основным инструментом в них должно быть заключение долгосрочных офтейк-контрактов. Глава правительства также акцентировал внимание на вопросах усиления кадрового обеспечения.

"Мы должны взращивать свои собственные кадры, которые заменят иностранных специалистов. В этом ключе наши крупные предприятия должны брать шефство над учебными заведениями с последующим трудоустройством выпускников", — подчеркнул он.

В заключение Алихан Смаилов обозначил, что вопросы развития казахстанского содержания являются одними из самых актуальных. Для этих целей выделяются финансовые средства и оказываются меры господдержки.

"Бизнес должен использовать все имеющиеся возможности. Правительство со своей стороны готово учесть все ваши предложения и идеи", — заключил премьер-министр.

В рамках форума также состоялась торжественная церемония подписания контрактов, направленных на развитие отечественной обрабатывающей промышленности. Между крупными недропользователями в лице компаний ERG, "Казахмыс", "Казцинк", KAZ Minerals и казахстанскими производителями заключены оффтейк-контракты, долгосрочные договоры и меморандумы на общую сумму 37 млрд 929 млн тенге.

Международный форум "Казахстанское содержание 2.0"
Международный форум "Казахстанское содержание 2.0". Фото: primeminister.kz

Напомним, что в сентябре прошлого года в своем послании народу Касым-Жомарт Токаев поручил упростить законодательство для привлечения инвестиций в разработку недр.

"Нужно завершить создание единого банка данных геологической информации. Поручаю правительству повысить инвестиционную привлекательность индустриального сектора", – отмечал президент.

В конце марта этого года он также высказывался о нестабильности сырьевых рынков.

А в этом сентябре в послании народу президент заявил, что одной из приоритетных задач должно стать освоение залежей редких и редкоземельных металлов.

"В нашей богатой ресурсами стране долгое время не было значимых геологических открытий. Ситуацию нужно срочно менять. Предстоит в кратчайшие сроки модернизировать систему управления горнорудным сектором", – говорил он тогда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2046084-ot-kakogo-naloga-osvobodyat-novye-proekty-v-kazahstane-na-5-let-rasskazal-smailov/

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