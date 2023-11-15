Как повлияет повышение НДС на цены в Казахстане, объяснил министр нацэкономики

Глава Миннацэкономики Алибек Куантыров сегодня в кулуарах кабмина рассказал, какой эффект получит экономика Казахстана от повышения НДС, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, когда планируется повышение НДС в Казахстане и не разгонит ли это инфляцию.

"Повышение НДС планируется с 2025 года. Это повышение на четыре процентных пункта. Как я уже раньше отмечал, вклад в инфляцию будет весьма умеренным. Потому что НДС охватывает не всю экономику – меньше 6% из всех налогоплательщиков у нас являются плательщиками НДС.

Из этих плательщиков НДС у нас 40% не платят его, потому что они получают различные преференции: освобождаются от НДС либо получают скидки в целом на сумму производства 17 триллионов тенге. То есть значительного давления на инфляцию в Казахстане не ожидается", – сообщил в ответ глава МНЭ.

Между тем, по его словам, повышение НДС позволит усилить конкурентоспособность казахстанских товаров, а также стабилизировать цены, так как будет вестись работа по импортозамещению и продуктов питания, и индустриальных продуктов.

"В целом с учетом диверсификации экономики ситуация будет входить в положительный тренд. В том числе инфляция будет в пределах допустимых норм, это с 2025 года. С учетом того, что инфляция к тому времени должна снизиться до 5-6%, с учетом всех факторов", – подчеркнул глава МНЭ.

При этом в сентябре этого года вице-министр экономики Азамат Амрин заявил об обсуждении вопроса увеличения НДС с 12 до 16%.

"Такой вопрос обсуждается, мы поднимаем, поскольку одна из функций Налогового кодекса – это фискальная, пополнение доходной части бюджета", – пояснял тогда он.

После этих заявлений эксперты разделились во мнении о пользе и негативных последствиях этого решения.

Так, в Национальной палате предпринимателей "Атамекен" заявили, что из-за повышения НДС может вырасти инфляция: это грозит резким повышением цен на товары и услуги, а малый бизнес не сможет перерасти в средний, как и средний – в крупный.

При этом в конце октября Алибек Куантыров отдельно объяснял, зачем в Казахстане хотят поднять НДС.

Добавим, на сайте Британской энциклопедии говорится, что налог на добавленную стоимость (НДС) – это государственный сбор с суммы, которую коммерческая фирма добавляет к цене товара в процессе его производства и реализации.