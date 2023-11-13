Глава Нацбанка рассказал Токаеву о мерах по снижению инфляции

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Глава государства заслушал отчет об итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за январь-октябрь 2023 года.

Президент был проинформирован о ситуации в экономике Казахстана, мерах по снижению инфляции, а также о состоянии золотовалютных резервов, активов ЕНПФ и Национального фонда.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ходе подготовительных работ по запуску цифрового тенге и планах по развитию цифровой финансовой инфраструктуры.

Кроме этого Тимур Сулейменов представил информацию о ходе исполнения Национальным банком озвученных в Послании народу Казахстана поручений главы государства по разработке мер по стимулированию кредитования экономики.

Председатель Нацбанка также рассказал о подготовке к празднованию знаковой даты – 30-летия национальной валюты тенге.

По итогам встречи президент поставил ряд задач, направленных на эффективную реализацию денежно-кредитной политики.

Напомним, в октябре сообщалось, что годовая инфляция по итогам сентября снизилась с 13,1% до 11,8%. Также замедлились и месячные темпы роста цен – с 0,7% до 0,6%.

А специалисты AERC подготовили новый прогноз по инфляции в Казахстане. Согласно их расчетам, к концу года она снизится: по итогам октября инфляция в Казахстане составит 10,74%, ноябре ожидается ее дальнейшее снижение до 9,94%, а в декабре – до 9,39%.

Стоит отметить, что похожий прогноз делали ранее и в Национальном банке РК. Согласно одному из сценариев, к концу 2023 года рост цен в стране может опуститься до 9,5%.