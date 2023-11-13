Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Глава Нацбанка рассказал Токаеву о мерах по снижению инфляции

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Тимур Сулейменов
Касым-Жомарт Токаев и Тимур Сулейменов. Фото: Акорда

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Глава государства заслушал отчет об итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за январь-октябрь 2023 года.

Президент был проинформирован о ситуации в экономике Казахстана, мерах по снижению инфляции, а также о состоянии золотовалютных резервов, активов ЕНПФ и Национального фонда.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ходе подготовительных работ по запуску цифрового тенге и планах по развитию цифровой финансовой инфраструктуры.

Кроме этого Тимур Сулейменов представил информацию о ходе исполнения Национальным банком озвученных в Послании народу Казахстана поручений главы государства по разработке мер по стимулированию кредитования экономики.

Председатель Нацбанка также рассказал о подготовке к празднованию знаковой даты – 30-летия национальной валюты тенге.

По итогам встречи президент поставил ряд задач, направленных на эффективную реализацию денежно-кредитной политики.

Напомним, в октябре сообщалось, что годовая инфляция по итогам сентября снизилась с 13,1% до 11,8%. Также замедлились и месячные темпы роста цен – с 0,7% до 0,6%.

А специалисты AERC подготовили новый прогноз по инфляции в Казахстане. Согласно их расчетам, к концу года она снизится: по итогам октября инфляция в Казахстане составит 10,74%, ноябре ожидается ее дальнейшее снижение до 9,94%, а в декабре – до 9,39%.

Стоит отметить, что похожий прогноз делали ранее и в Национальном банке РК. Согласно одному из сценариев, к концу 2023 года рост цен в стране может опуститься до 9,5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2045528-glava-natsbanka-rasskazal-tokaevu-o-merah-po-snizheniyu-inflyatsii/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.