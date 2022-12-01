Планируют ли проводить кредитную амнистию в Казахстане, рассказали в Минфине

Денежные купюры. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов на брифинге СЦК прокомментировал вопрос возможности проведения кредитной амнистии в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Ержан Биржанов сообщил, что списание кредитов не связано с проектом закона "О банкротстве физических лиц" и не является предметом этого закона.

"Это может быть отдельная инициатива, на сегодня она нами не рассматривается", — отметил спикер.

По его словам, законопроект призван стать действенным правовым механизмом, чтобы человек с задолженностью мог "обелиться" и дальше в правовом поле участвовать в разных процедурах.

"Списание кредитов – об этом много говорят, но решения такого нет", — заявил спикер.

По его данным, на сегодня 1,4 млн казахстанцев имеют большую задолженность по кредитам, просроченную более чем на 90 дней. Это категория будущих заявителей по закону о банкротстве физлиц.

Напомним, о принятии закона о банкротстве физических лиц в Казахстане говорил в конце октября президент Касым-Жомарт Токаев. По словам главы государства, закон позволит закредитованным гражданам освободиться от чрезмерной долговой нагрузки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1999751-planiruyut-li-provodit-kreditnuyu-amnistiyu-v-kazahstane-raskryli-v-minfine/