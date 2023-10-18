"Все уже": Куантыров заявил, что в Казахстане передумали отменять транспортный налог
Опубликовано:
Вице-министр экономики сегодня в кулуарах мажилиса высказался о возможности отмены транспортного налога в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты поинтересовались позицией Миннацэкономики по поводу транспортного налога.
"Все уже, транспортный налог не обсуждается, он остается", - сказал коротко Алибек Куантыров.
13 сентября вице-министр экономики Азамат Амрин сообщил, что на обсуждении находится вариант переноса суммы транспортного налога в акциз на бензин.
По его словам, для авто с объемом двигателя до 3,5-4 литров предлагается отменить транспортный налог, но при этом поднять общую цену на бензин, компенсировав сумму сборов.
"Предполагается его упразднение (транспортного налога – прим. ред.) для авто до 3,5-4 литров», - сказал он тогда.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2041517-vse-uzhe-kuantyrov-zayavil-chto-v-kazahstane-peredumali-otmenyat-transportnyy-nalog/