"Все уже": Куантыров заявил, что в Казахстане передумали отменять транспортный налог

Вице-министр экономики сегодня в кулуарах мажилиса высказался о возможности отмены транспортного налога в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались позицией Миннацэкономики по поводу транспортного налога.

"Все уже, транспортный налог не обсуждается, он остается", - сказал коротко Алибек Куантыров.

13 сентября вице-министр экономики Азамат Амрин сообщил, что на обсуждении находится вариант переноса суммы транспортного налога в акциз на бензин.

По его словам, для авто с объемом двигателя до 3,5-4 литров предлагается отменить транспортный налог, но при этом поднять общую цену на бензин, компенсировав сумму сборов.

"Предполагается его упразднение (транспортного налога – прим. ред.) для авто до 3,5-4 литров», - сказал он тогда.