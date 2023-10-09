Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Курс доллара снизился в Казахстане

Опубликовано:

Банкноты и монеты
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня, 9 октября, согласно итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара снизился на более чем один тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

На данный момент по итогам дневных торгов курс доллара в Казахстане остановился на отметке 477,02 тенге, снизившись на 1,33 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 473,5-477,5 тенге, продажа – 479-480 тенге;
  • в Астане: покупка – 473,5-475 тенге, продажа – 479-479,7 тенге.

Между тем в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 477,3-477,7 тенге, продажа – 479,9 тенге;
  • в Астане: покупка – 472-475 тенге, продажа – 480-481 тенге.

Напомним, 6 октября Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку с 16,5% до 16% годовых.

В этот же день на брифинге глава НБ Тимур Сулейменов отметил, что базовая ставка не строится только вокруг курса тенге – она в целом отражает текущие экономические и финансовые условия. Также он ответил на вопрос, почему базовую ставку снизили именно на 0,5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2040218-kurs-dollara-snizilsya-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.