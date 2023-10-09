Курс доллара снизился в Казахстане

Сегодня, 9 октября, согласно итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара снизился на более чем один тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

На данный момент по итогам дневных торгов курс доллара в Казахстане остановился на отметке 477,02 тенге, снизившись на 1,33 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 473,5-477,5 тенге, продажа – 479-480 тенге;

в Астане: покупка – 473,5-475 тенге, продажа – 479-479,7 тенге.

Между тем в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 477,3-477,7 тенге, продажа – 479,9 тенге;

в Астане: покупка – 472-475 тенге, продажа – 480-481 тенге.

Напомним, 6 октября Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку с 16,5% до 16% годовых.

В этот же день на брифинге глава НБ Тимур Сулейменов отметил, что базовая ставка не строится только вокруг курса тенге – она в целом отражает текущие экономические и финансовые условия. Также он ответил на вопрос, почему базовую ставку снизили именно на 0,5%.