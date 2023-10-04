Почему спрос на рубль упал в Казахстане в 26 раз, объяснил эксперт

В Казахстане стали значительно меньше покупать рубли - спрос на российскую валюту в пунктах обмена валюты упал сразу в 26 раз, сообщается на сайте телеканала КТК.

Как ранее рассказали аналитики, объем нетто-продаж составил чуть больше 10 миллиардов тенге.

Отрицательные объемы продаж отмечены сразу в семи регионах. На первом месте Алматы – минус 15 миллиардов тенге. Заметно реже стали покупать рубли в Шымкенте и Актюбинской области.

А вот жители востока страны, Карагандинской и Акмолинской областей все так же проявляют интерес к российской валюте.

Падение спроса на рубль экономисты связывают с тем, что миграция в Казахстан из России снизилась. А еще валюта соседней страны нестабильна из-за санкций.

"Это вполне логичное снижение интереса к рублю, поскольку мы пережили две волны миграции из России. Нам выгодно стало покупать у них, а им у нас – не так выгодно. Поэтому это вторая причина – снижение курса до невыгодных для них значений. Таким образом, это понизило поток наличного рубля. Нет людей и невыгодный курс", - пояснил независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

Источник: КТК

Отметим, что в августе в Казахстане наблюдался скачок спроса на российскую валюту. Это произошло из-за ее резкого падения - за месяц российская валюта упала с 5,14 до 4,88 тенге.

Между тем, в понедельник сообщалось, что российский рубль впервые за 8 месяцев поднялся в цене - на 0,11 тенге. Сейчас курс рубля составляет 4,88 тенге.

К слову, в Казахстане вырос не только курс рубля, но и курс евро, а доллар и вовсе за месяц подорожал до 474 тенге за единицу. В Нацбанке объясняли, что причин у такого резкого подорожания несколько.

Однако, несмотря не стремительное падение тенге, эксперты считают, что американская валюта не вырастет до 500 тенге. Кроме того, экономисты прогнозируют замедление инфляции в стране.