Доллар немного подешевел после выходных

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже курс американского доллара упал чуть больше чем на 1 тенге. Актуальные данные приводятся на официальном сайте KASE.

Сейчас официальный курс доллара остановился на отметке в 473,98 тенге. Так, после выходных доллар подешевел на 1,16 тенге.

При этом по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 470,2-474 тенге, продажа – 475,7-477 тенге;

покупка – 470,2-474 тенге, продажа – 475,7-477 тенге; в Астане: покупка – 470,2-472,5 тенге, продажа – 475,7-476,5 тенге.

Кроме того, в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 473,5-474,5 тенге, продажа – 476,5-477 тенге;

покупка – 473,5-474,5 тенге, продажа – 476,5-477 тенге; в Астане: покупка – 468-472 тенге, продажа – 476-477 тенге.

Напомним, что на прошлой неделе курс доллара показывал постепенный рост. Эксперты отмечали, что за последний месяц доллар в Казахстане вырос почти на 25 тенге, и объясняли, почему так происходит.