Курс доллара возвращается к рекордным значениям прошлого года в Казахстане

На 20 сентября официальный курс доллара в Казахстане установился на отметке 471,45 тенге. Последний раз американская валюта так дорожала в прошлом году. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.
Официальный курс доллара на 20 сентября текущего года составил 471,45 тенге. За последний день казахстанская валюта ослабла на 2,14 тенге. Однако тут важно отметить не сам факт роста, а то, что текущий курс является своеобразным антирекордном за последние 9 месяцев.
Согласно данным Национального банка РК, последний раз курс доллара пересекал отметку в 470 тенге 22 декабря 2022 года. Выше же, чем текущий, он фиксировался 12 декабря – тогда доллар стоил 472,14 тенге.
Таким образом, можно отметить, что прогнозы экспертов по поводу возможного ослабления казахстанской валюты оказались даже более позитивными, чем считалось ранее. Напомним, ранее профессиональные участники финансового рынка предположили, что к октябрю 2023 года курс доллара может вырасти до 464,2 тенге.
Отметим, что в Казахстане растет не только американская валюта, но и евро. Он по состоянию на 20 сентября достиг 503,93 тенге, за день подорожав на 3,13 тенге. Однако отметку в 500 тенге европейская валюта уже неоднократно пересекала и в 2023 году.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2037334-kurs-dollara-vovzraschaetsya-k-rekordnym-znacheniyami-proshlogo-goda/