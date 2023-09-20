Курс доллара возвращается к рекордным значениям прошлого года в Казахстане

На 20 сентября официальный курс доллара в Казахстане установился на отметке 471,45 тенге. Последний раз американская валюта так дорожала в прошлом году. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Официальный курс доллара на 20 сентября текущего года составил 471,45 тенге. За последний день казахстанская валюта ослабла на 2,14 тенге. Однако тут важно отметить не сам факт роста, а то, что текущий курс является своеобразным антирекордном за последние 9 месяцев.

Согласно данным Национального банка РК, последний раз курс доллара пересекал отметку в 470 тенге 22 декабря 2022 года. Выше же, чем текущий, он фиксировался 12 декабря – тогда доллар стоил 472,14 тенге.

График официального курса доллара США к тенге за последний год. Инфографика: NUR.KZ

Таким образом, можно отметить, что прогнозы экспертов по поводу возможного ослабления казахстанской валюты оказались даже более позитивными, чем считалось ранее. Напомним, ранее профессиональные участники финансового рынка предположили, что к октябрю 2023 года курс доллара может вырасти до 464,2 тенге.

Отметим, что в Казахстане растет не только американская валюта, но и евро. Он по состоянию на 20 сентября достиг 503,93 тенге, за день подорожав на 3,13 тенге. Однако отметку в 500 тенге европейская валюта уже неоднократно пересекала и в 2023 году.