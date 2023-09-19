"Не будем вести разговор, что кто-то у кого-то заберет": Шарлапаев о передаче "АрселорМиталл Темиртау"

Министр промышленности и строительства на брифинге в правительстве предложил не вести разговор касательно АМТ в ключе, что "кто-то заберет" у инвестора предприятие, передает корреспондент NUR.KZ.

Предположения о передаче "АрселорМиталл Темиртау" другому инвестору после трагедий на шахтах появились после слов Касым-Жомарта Токаева о том, что "продолжающиеся аварии на предприятиях, принадлежащих зарубежной компании, свидетельствуют о серьезном нарушении ею своих инвестиционных и прочих обязательств с соответствующими последствиями для последующего пребывания на казахстанском рынке".

Позже чиновники не раз отвечали на вопрос, передадут ли АМТ другому собственнику.

Этот же вопрос журналисты задали новому министру промышленности и строительства Канату Шарлапаеву. Глава ведомства предложил не вести разговор в ключе, что "кто-то что-то заберет" в Казахстане.

"По законодательному механизму – если компания-иностранный инвестор решит выйти с казахстанского рынка, то она заключит договор купли-продажи этого актива с другим инвестором или с Республикой Казахстан. А говорить о том, что кто-то у кого-то заберет, какой-то механизм потенциальной национализации активов – такого в Казахстане делать, я надеюсь, мы этого не увидим. Потому что это будет большим ударом для инвестиционного климата.

Если будут проходить изменения акционеров в составе того или иного предприятия, это будет согласно нашему гражданскому кодексу на основе договорно-правовых отношений. Поэтому давайте не будем вести разговор в плоскости, когда у кого-то что-то заберут. Есть договорно-правовые отношения, и в их рамках мы будем работать с инвесторами", – заявил он.

Напомним, еще в конце августа главу Минфина Ерулана Жамаубаева спросили, идут ли сейчас переговоры с российской компанией "Северсталь" для передачи ей "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) после ряда ЧП.

Тогда министр заявил, что на этот вопрос ответит вице-премьер Роман Скляр. Позже последний опроверг информацию о переговорах с российской компанией.

"Это не так. Переговоры никакие не ведутся. Можете не верить каким-то слухам", – заявил Скляр.

При этом ранее он подтвердил, что переговоры по АМТ с другими инвесторами все-таки ведутся, однако пока называть их он не стал.

Между тем вчера были представлены итоги работы правительственной комиссии по расследованию трагедии на шахте "Казахстанская", принадлежащей АМТ – в комиссии озвучили, из-за чего начался пожар, унесший жизни горняков.

Член комиссии рассказал, как для выявления причин эксперты спустились в шахту с экстремальными условиями – в шахте продолжается пожар.

Также были публично названы имена должностных лиц, ответственных за трагедию.