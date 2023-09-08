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Курс доллара еще немного вырос на бирже в Казахстане

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Долларовые купюры
Доллары США. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара вырос почти на 2 тенге. Актуальные данные приводятся на официальном сайте KASE.

Так, на данный момент один доллар в Казахстане стоит 466,29 тенге. Со вчерашнего дня он подорожал на 1,7 тенге.

Добавим, что по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 461,3-464 тенге, продажа – 466,3-468,5 тенге;
  • в Астане: покупка – 461,3-463 тенге, продажа – 466,3-469,5 тенге.

Кроме того, в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 463,5 тенге, продажа – 467 тенге;
  • в Астане: покупка – 461-465,5 тенге, продажа – 465,5-469,5 тенге.

Отметим, что вчера вечером курс доллара подорожал почти на 3 тенге, а еще за день до этого – на 1,41 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2035867-kurs-dollara-esche-nemnogo-vyros-na-birzhe-v-kazahstane/

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