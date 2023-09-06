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Доллар вновь подорожал на бирже в Казахстане

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Доллары и тенге на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 6 сентября, по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара США вновь повысился, сообщается на официальном сайте KASE.

Средневзвешенный курс доллара составил 461,41 тенге, повысившись на 1,41 тенге с момента последней сессии.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 455,5-459 тенге, продажа – 459,5- 461,5 тенге;
  • в Астане: покупка – 455,5-456,5 тенге, продажа – 459,5- 461 тенге;
  • В Шымкенте: покупка – 455,5-456,5 тенге, продажа – 459,5- 461 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 461-461,5 тенге, продажа – 463,8-464,5 тенге;
  • в Астане: покупка – 453-461,5 тенге, продажа – 462,5-466,5 тенге.
  • В Шымкенте: покупка – 462-462,5 тенге, продажа – 463,7- 464 тенге.

Напомним, в понедельник, 4 сентября, курс доллара вырос почти на 3 тенге на бирже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2035533-dollar-vnov-podorozhal-na-birzhe-v-kazahstane/

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