Доллар вновь подорожал на бирже в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 6 сентября, по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара США вновь повысился, сообщается на официальном сайте KASE.

Средневзвешенный курс доллара составил 461,41 тенге, повысившись на 1,41 тенге с момента последней сессии.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 455,5-459 тенге, продажа – 459,5- 461,5 тенге;

в Астане: покупка – 455,5-456,5 тенге, продажа – 459,5- 461 тенге;

В Шымкенте: покупка – 455,5-456,5 тенге, продажа – 459,5- 461 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 461-461,5 тенге, продажа – 463,8-464,5 тенге;

в Астане: покупка – 453-461,5 тенге, продажа – 462,5-466,5 тенге.

В Шымкенте: покупка – 462-462,5 тенге, продажа – 463,7- 464 тенге.

Напомним, в понедельник, 4 сентября, курс доллара вырос почти на 3 тенге на бирже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2035533-dollar-vnov-podorozhal-na-birzhe-v-kazahstane/