Курс доллара вырос почти на 3 тенге

Доллар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Cегодня, 4 сентября, по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара США повысился почти на три тенге, сообщается на официальном сайте KASE.

По итогам дневных торгов курс доллара остановился на отметке 459,52 тенге, повысившись на 2,94 тенге.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 455,3-459 тенге, продажа – 460,8- 461,5 тенге;

в Астане: покупка – 455,3-457 тенге, продажа – 460,8- 461 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 458,9-459 тенге, продажа – 461,5-462 тенге;

в Астане: покупка – 454-459,5 тенге, продажа – 460,5-463,5 тенге.

Напомним, 28 августа курс значился на отметке в 464,05 тенге за один доллар.

Также сегодня стало известно, что Галымжан Пирматов освобожден от должности главы Национального банка Казахстана. Президент Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Тимура Сулейменова на данный пост.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2035206-kurs-dollara-vyros-pochti-na-3-tenge/