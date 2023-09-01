Токаев: Казахстан должен стать аграрным центром Евразии

Пшеница. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстан должен добиться прорыва и стать аграрным центром Евразии, заявил президент в послании народу. Он заявил, что задача страны - добиться реального прорыва в АПК, передает корреспондент NUR.KZ.

"Потенциал отечественной сельскохозяйственной отрасли колоссален, однако мы до сих пор не можем раскрыть его в полной мере. Вокруг Казахстана огромные рынки сбыта, которые нуждаются в качественных продуктах питания.

Стратегическая цель нашей страны – стать одним из ведущих аграрных центров Евразийского континента. Это невозможно без поэтапного перехода от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов", — сказал президент.

Он заявил, что задачей Казахстана является в течение трех лет увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70%.

"Это потребует пересмотра налоговой политики, которая должна стимулировать именно переработку. Для качественного рывка в отрасли необходима критическая масса крупных игроков", — заявил Токаев.

По его мнению, чтобы увеличить экспорт и удержать собственные рынки, нужны предприятия, которые обеспечили бы масштабы и регулярность поставок.

"Необходимо стимулировать укрупнение отечественных агрофирм, а также на взаимовыгодных условиях активно привлекать транснациональные корпорации. В приоритете должны быть перспективные для нас направления: глубокая переработка мяса, молока и зерна, развитие промышленного тепличного хозяйства", — заявил Токаев.

Он предложил распространить опыт СКО, где возводят более 100 крупных молочно-товарных ферм, на строительство птицефабрик, овощехранилищ и предприятий мясного животноводства.

Также, по словам Токаева, нужно поддерживать малые хозяйства для развития сел — программа "Ауыл аманаты" доказала свою востребованность, следующим этапом ее развития должна стать не просто выдача льготных кредитов, но и стимулирование кооперации личных подсобных хозяйств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2034835-tokaev-kazahstan-dolzhen-stat-agrarnym-tsentrom-evrazii/