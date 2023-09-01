"Надежный источник роста экономики": Токаев о добывающей промышленности
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента заявил о том, что промышленные предприятия должны будут проходить аудит каждые пять лет, передает NUR.KZ.
"Известно, что в Казахстане хорошо развита добывающая промышленность. Этот сектор выступает надежным источником роста национальной экономики. Так должно быть и впредь.
На мировом рынке цены на большинство видов металла достигли исторических максимумов. Вместе с тем в последнее время растет недовольство граждан, проживающих вокруг крупных производств. Они жалуются на ухудшение экологии и вред здоровью.
Все чаще фиксируются травматизм и гибель работников на производстве. Правительству необходимо принять решительные меры для улучшения технологического и экологического состояния, системы охраны здоровья на предприятиях" - сообщил Токаев.
Он заявил, что крупнейшие промышленные производства и инфраструктурные предприятия должны проходить технологический и экологический аудит каждые пять лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2034827-nadezhnyy-istochnik-rosta-ekonomiki-tokaev-o-dobyvayuschey-promyshlennosti/