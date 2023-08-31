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Доллар немного подешевел на бирже

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Калькулятор, блокнот и доллары лежат на столе
Доллары. Иллюстративное фото: pexels.com

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара упал почти на 2 тенге. Такая информация приводится на официальном сайте KASE.

Сейчас стоимость одного доллара в Казахстане составляет 459,69 тенге. С момента последних торгов американская валюта подешевела на 1,83 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 454,8-458 тенге, продажа – 460-462,5 тенге;
  • в Астане и Шымкенте: покупка – 454,8-456 тенге, продажа – 460-462,5 тенге;

А в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 458 тенге, продажа – 462 тенге;
  • в Астане: покупка – 453-460 тенге, продажа – 460,8-464 тенге;
  • в Шымкенте: покупка – 459-460 тенге, продажа – 461,5-462 тенге.

Напомним, что 29 августа доллар подешевел на 2,65 тенге.

При этом на прошлой неделе наблюдались резкие скачки курса доллара. Так, 21 августа курс доллара упал более чем на 7 тенге, однако уже 23 августа подорожал сразу на 5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2034710-dollar-nemnogo-podeshevel-na-birzhe/

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