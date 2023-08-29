Доллар упал почти на 3 тенге на бирже в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара упал почти на 3 тенге. Такая информация приводится на официальном сайте KASE.

По итогам прошедшей сессии, средневзвешенный курс доллара составил 461,44 тенге, снизившись на 2,65 тенге, с момента последних торгов.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 456,5-461 тенге, продажа – 463-465,5 тенге;

покупка – 456,5-461 тенге, продажа – 463-465,5 тенге; в Астане: покупка – 456,5-460 тенге, продажа – 463-465,5 тенге;

покупка – 456,5-460 тенге, продажа – 463-465,5 тенге; в Шымкенте: покупка – 456,5-460 тенге, продажа – 463-465,5 тенге.

А в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 460-460,4 тенге, продажа – 463,5-464 тенге;

покупка – 460-460,4 тенге, продажа – 463,5-464 тенге; в Астане: покупка – 456-462 тенге, продажа – 463-467 тенге;

покупка – 456-462 тенге, продажа – 463-467 тенге; в Шымкенте: покупка – 462-462,5 тенге, продажа – 463,5-464 тенге.

Напомним, накануне сообщалось, что доллар на бирже подорожал больше чем на 3 тенге. Также отметим, что на прошлой неделе наблюдались резкие скачки курса доллара – 21 августа мы сообщали, что курс доллара упал более чем на 7 тенге, однако в прошлую среду доллар вновь резко подорожал – сразу на 5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2034473-dollar-upal-pochti-na-3-tenge-na-birzhe-v-kazahstane/