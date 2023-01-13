Пирматов высказался о своей работе на посту главы Нацбанка

Галымжан Пирматов. Фото: Акорда

Глава Нацбанка Галымжан Пирматов в ходе пресс-брифинга заявил, что его работу за прошлый год могут оценить эксперты, участники рынка и сотрудники Нацбанка, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ отметили, что Пирматов уже почти год возглавляет Нацбанк. В связи с этим они поинтересовались, как он оценивает свою работу и чего добился на этом посту.

"Для меня это честь и большая ответственность – руководить Нацбанком – возможность использовать все свои знания и опыт для решения задач, которые перед нами стоят. Вызовов было, действительно, очень много, но здесь отличная команда профессионалов высокого уровня. Это очень сильно помогает", — заявил в ответ глава Нацбанка.

При этом он признал, что прошлый год был полон вызовов и непростых решений для него и для всей команды, и предположил, что не простым будет и нынешний год.

"Несмотря на то, что нам приходилось заниматься достаточно непростыми краткосрочными вызовами, я стараюсь помнить о том видении, куда мы хотим прийти в долгосрочной перспективе, и не забывать с командой о том, куда мы идем, чего мы хотим добиться, и конструктивно заниматься более долгосрочными задачами.

Это касается и инициативы по цифровому тенге, улучшению денежно-кредитной политики. Планов много, год, думаю, будет непростой, оценку, наверное, моей работе дадут эксперты, участники рынка и, наверное, сотрудники Нацбанка", — резюмировал Галымжан Пирматов.

Ранее глава Нацбанка рассказал о прогнозах касательно роста экономики на этот год. Он отметил, что инфляция достигнет пика в 2023 году.

Сегодня мы также писали, что Нацбанк решил оставить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2005282-pirmatov-vyskazalsya-o-svoey-rabote-na-postu-glavy-natsbanka/