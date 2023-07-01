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Почти на 3 тенге упал доллар в Казахстане

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Доллар
Тенге и доллар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По итогам дневных торгов, прошедших сегодня на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара США упал почти на 3 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте KASE.

На данный момент средневзвешенный курс американской валюты в Казахстане составляет 449,33 тенге. Таким образом, доллар упал сразу на 2,93 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 446,8-449,5 тенге, продажа – 451,5-453 тенге;
  • в Астане: покупка – 446,8-448,5 тенге, продажа – 451,5-451,8 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 449-449,5 тенге, продажа – 452,5-453 тенге;
  • в Астане: покупка – 447-448 тенге, продажа – 451-452 тенге.

Напомним, в понедельник доллар резко подорожал на Казахстанской фондовой бирже, поднявшись почти на 3 тенге.

Между тем вчера главу Нацбанка Галымжана Пирматова спросили, какого курса тенге ожидать казахстанцам осенью.

"У Нацбанка валютная политика очень простая – мы не таргетируем какой-то уровень курса, курс свободноплавающий, определяется спросом и предложением", – ответил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2027146-pochti-na-3-tenge-upal-dollar-v-kazahstane/

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