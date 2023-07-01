Рубль в некоторых обменниках Казахстана опустился ниже 5 тенге

Стоимость российской валюты к мировым валютам продолжает падать, что отражается на ее цене в Казахстане. О том, сколько стоит рубль в обменных пунктах страны, читайте в материале NUR.KZ.
На начало рабочего дня 1 июля 2023 года рубль оценивался в 5,14 тенге по данным Национального банка РК, снизившись на 0,08 тенге за сутки.
При этом в обменных пунктах Алматы лучшей ценой покупки валюты РФ у населения была отметка в 5,05 тенге, а продажи – 5,20 тенге.
Однако падение рубля продолжилось и его курс преодолел уровень в 5 тенге. Напомним, что стоимость рубля к казахстанской валюте определяется за счет кросс-курса.
Курс рубля в Астане
Согласно данным сайта kurs.kz, средняя стоимость российской валюты в обменных пунктах столицы на момент написания материала составляет:
- покупка у населения – 4,95 тенге за рубль;
- продажа населению – 5,13 тенге за рубль.
Курс рубля в Алматы
В Алматы средняя стоимость покупки составила 4,99 тенге. А средняя цена продажи равна 5,25 тенге.
При этом такие цены обозначены практически во всех обменных пунктах.
Курс рубля в Шымкенте
В третьем мегаполисе Казахстана рубль также просел по средним показателям:
- покупка – 4,95 тенге за рубль;
- продажа – 5,11 тенге за рубль.
Таким образом, российская валюта продолжает слабеть.
Ранее мы рассказывали о том, почему нельзя зафиксировать курс рубля в Казахстане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2027121-rubl-v-nekotoryh-obmennikah-kazahstana-opustilsya-nizhe-5-tenge/