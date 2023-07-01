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Рубль в некоторых обменниках Казахстана опустился ниже 5 тенге

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Доллары, евро и рубли лежат в кассе
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоимость российской валюты к мировым валютам продолжает падать, что отражается на ее цене в Казахстане. О том, сколько стоит рубль в обменных пунктах страны, читайте в материале NUR.KZ.

На начало рабочего дня 1 июля 2023 года рубль оценивался в 5,14 тенге по данным Национального банка РК, снизившись на 0,08 тенге за сутки.

При этом в обменных пунктах Алматы лучшей ценой покупки валюты РФ у населения была отметка в 5,05 тенге, а продажи – 5,20 тенге.

Однако падение рубля продолжилось и его курс преодолел уровень в 5 тенге. Напомним, что стоимость рубля к казахстанской валюте определяется за счет кросс-курса.

Курс рубля в Астане

Согласно данным сайта kurs.kz, средняя стоимость российской валюты в обменных пунктах столицы на момент написания материала составляет:

  • покупка у населения – 4,95 тенге за рубль;
  • продажа населению – 5,13 тенге за рубль.

Курс рубля в Алматы

В Алматы средняя стоимость покупки составила 4,99 тенге. А средняя цена продажи равна 5,25 тенге.

При этом такие цены обозначены практически во всех обменных пунктах.

Курс рубля в Шымкенте

В третьем мегаполисе Казахстана рубль также просел по средним показателям:

  • покупка – 4,95 тенге за рубль;
  • продажа – 5,11 тенге за рубль.

Таким образом, российская валюта продолжает слабеть.

Ранее мы рассказывали о том, почему нельзя зафиксировать курс рубля в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2027121-rubl-v-nekotoryh-obmennikah-kazahstana-opustilsya-nizhe-5-tenge/

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