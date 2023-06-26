Почти на 3 тенге подорожал доллар на бирже в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 26 июня, доллар резко подорожал на Казахстанской фондовой бирже, поднявшись почти на 3 тенге. Данные торгов опубликованы на официальном сайте KASE.

По итогам дневной сессии, средневзвешенная стоимость американской валюты составляет 450,06 тенге, увеличившись на 2,84 с момента последних торгов.

По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня приобрести доллары можно по следующим ценам:

в Астане: покупка – 447,5-448,5 тенге, продажа – 451,5-452,5 тенге;

покупка – 447,5-448,5 тенге, продажа – 451,5-452,5 тенге; в Алматы: покупка – 447,5-449 тенге, продажа – 451-452,5 тенге;

покупка – 447,5-449 тенге, продажа – 451-452,5 тенге; в Шымкенте: покупка – 447,5-448,5 тенге, продажа – 451,5-452,5 тенге.

Кроме того, согласно данным на портале Kurs.kz, в пунктах обмена валюты актуальны следующие цены:

в Астане: покупка – 446-450 тенге, продажа – 451-454 тенге;

покупка – 446-450 тенге, продажа – 451-454 тенге; в Алматы: покупка – 447-448тенге, продажа – 450,5-451 тенге;

покупка – 447-448тенге, продажа – 450,5-451 тенге; в Шымкенте: покупка – 450-450,5 тенге, продажа – 451,5-451,9 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2026420-pochti-na-3-tenge-podorozhal-dollar-na-birzhe-v-kazahstane/