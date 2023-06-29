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30 лет независимости Казахстана

У скольких казахстанцев выросли доходы в 2023 году, рассказал Смаилов

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Алихан Смаилов
Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Алихан Смаилов, выступая на форуме депутатов маслихатов всех уровней партии Amanat в Астане, рассказал о ходе развития экономики Казахстана, передает официальный информационный ресурс премьер-министра РК.

Глава правительства отметил, что на сегодняшний день экономика республики адаптировалась к неблагоприятным внешнеэкономическим условиям и вышла на путь устойчивого развития. В частности, по итогам прошлого года ее рост составил 3,3%. При этом количество работающих субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 27%, численность занятых в этом секторе человек выросла на 18% до 4,1 млн, а доля МСБ в экономике в целом изменилась с 33% до 36,5%.

"Принимаемые в этом году меры также позволили обеспечить стабильное развитие экономики. За 5 месяцев реальный рост валового внутреннего продукта составил 4,5%. Положительная динамика формируется по всем основным направлениям", – сказал Алихан Смаилов.

Так, фактический рост в строительстве составляет 12%, в торговле – 10%, в отрасли связи – 9%, в транспортной сфере – 7%, в обрабатывающей промышленности – 3,3%.

"Экономический рост напрямую связан с инвестициями. Реальный объем инвестиций в основной капитал за 5 месяцев увеличился на 17,2%. В этом году мы ожидаем рост экономики на уровне 4,5-5%, а в среднесрочной перспективе – не менее 6%", – подчеркнул премьер-министр.

Форум депутатов маслихатов
Форум депутатов маслихатов. Фото: primeminister.kz

При этом Алихан Смаилов обозначил, что одной из основных задач правительства и местных исполнительных органов является стабилизация цен на продукты. Для этого сегодня реализуется комплекс мер по контролю и снижению инфляции, предусматривающий заключение форвардных контрактов с сельхозпроизводителями, активную работу стабилизационных продовольственных фондов, строительство овощехранилищ, антимонопольное и внешнеторговое регулирование и так далее.

"В результате в мае текущего года годовая инфляция замедлилась с 21% до 15,9%. Вместе с тем перед нами стоит задача уменьшить ее в два раза до конца года", – сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что основой работы правительства является реализация предвыборной платформы главы государства и программы партии Amanat.

"Эффективная реализация этих программных документов позволит повысить уровень жизни населения. У нас есть все необходимые ресурсы для достижения поставленных целей. Это также требует активного участия маслихатов", – отметил Алихан Смаилов.

Также глава правительства отметил, что в текущем году при уточнении республиканского бюджета на 2023 год на социальные выплаты, здравоохранение, образование, развитие инфраструктуры и другие направления выделено дополнительно 2,2 трлн тенге.

"Сегодня все социальные обязательства государства выполняются своевременно и в полном объеме. В целом в этом году предусмотрено 4,6 трлн тенге для охвата 4,4 млн человек повышенными социальными выплатами", – сказал Алихан Смаилов.

По его словам, наряду с этим реализуется актуализированная программа повышения доходов населения, в рамках чего выросли доходы более 3 млн человек. В частности, до 30% увеличилась зарплата 1,2 млн работников бюджетной сферы, от 10 до 50% вырос оклад более 1 млн работников других сфер, на 23% повышены пособия, что затронуло порядка 900 тыс. человек. Стипендии студентов также были увеличены на 20%. Кроме того, в рамках реализации мер содействия занятости до конца года будет трудоустроено порядка 1 млн человек.

Форум депутатов маслихатов
Форум депутатов маслихатов. Фото: primeminister.kz

Для повышения доступности и качества оказания медицинских услуг в сельской местности начат нацпроект "Модернизация сельского здравоохранения". В рамках него до 2026 года планируется построить 655 объектов первичной медико-санитарной помощи и модернизировать 32 многопрофильные районные больницы. В результате повысится качество медобслуживания 4 млн сельских жителей. В этом году будет завершена работа по 309 объектам.

Вместе с тем в текущем году ожидается открытие здания лечебно-диагностического корпуса Национального научного онкологического центра в Астане, а в следующем году будут сданы в эксплуатацию Национальный координационный центр экстренной медицины в столице и Национальный научный центр инфекционных болезней в Алматы.

Что касается сферы дошкольного образования, в этом году планируется открыть более 80 тыс. новых мест, в результате чего охват детей от 3 до 6 лет составит 100%.

В части развития среднего образования ведется реализация нацпроекта "Комфортная школа". В рамках него к 2026 году будет открыто 368 новых школ на 738 тыс. учащихся. В том числе в этом году начнется строительство 216 школ, при этом еще 143 школы будут открыты за счет других источников финансирования вне нацпроекта.

Алихан Смаилов
Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

В целях улучшения жилищной ситуации к 2029 году за счет всех источников будет построено 111 млн квадратных метров жилья. Из них в этом году – 15,3 млн квадратных метров.

Для обновления инженерных сетей и снижения количества аварийных ситуаций реализуется программа "Тариф в обмен на инвестиции". До конца года в жилищно-коммунальное хозяйство республики планируется привлечь 234 млрд тенге инвестиций. Эти средства будут направлены на ремонт 12,7 тыс. единиц оборудования и 5800 км сетей инфраструктуры. В целом в модернизацию ЖКХ в ближайшие 7 лет будет инвестировано более 3 трлн тенге.

Напомним, в начале месяца глава кабмина Алихан Смаилов заявил, что в последнее время поступает большое количество жалоб населения на качество строительных работ, нарушение планов застройки городов, несвоевременный ввод объектов.

В связи с этим он отметил необходимость обеспечить полное и своевременное исполнение всех предусмотренных на этот год планов по вводу жилья и инженерной инфраструктуры, а также учесть вышеуказанные недостатки в работе.

На прошлой неделе глава кабмина Алихан Смаилов на совместном заседании палат парламента высказался о государственном долге Казахстана. По его словам, госдолг находится на безопасном уровне. В прошлом году доходы бюджета выросли на 42%. В этом году правительство тоже ожидает рост.

А в минувший понедельник премьер-министр заявил, что оценивает подготовку к отопительному сезону как неудовлетворительную – чиновникам он пригрозил кадровыми решениями, если ситуацию не изменят.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2026824-dohody-skolkih-kazahstantsev-vyrosli-v-2023-godu-rasskazal-smailov/

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