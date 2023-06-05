Казахстанцы все чаще жалуются на качество строительства, заявил Смаилов

Строительство. Иллюстративное фото: pixabay.com

Под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова прошло заседание Республиканского штаба по реализации предвыборной программы главы государства, сообщается в Telegram-канале правительства.

Собравшиеся рассмотрели меры по обеспечению строительства 111 млн квадратных метров жилья в течение 7 лет.

Премьер-министр подчеркнул, что главой государства поставлена задача по вводу 111 млн квадратных метров нового жилья до 2029 года. В частности, за прошлый год свыше 130 тыс. семей смогли улучшить свои жилищные условия.

"Здесь можно отметить положительные примеры в Астане, Алматы и Алматинской области, где планы ввода жилья были перевыполнены. При этом в области Улытау, Северо-Казахстанской и Атырауской областях планы не были достигнуты", - указал Алихан Смаилов.

️Он отметил, что по итогам 4 месяцев текущего года уже есть отставание от плана в Абайской, Улытауской и Мангистауской областях.

"Вопрос обеспечения жильем, особенно уязвимых слоев населения, имеет большую социальную значимость. Наиболее остро данный вопрос ощущается в крупных городах. В настоящее время на учете нуждающихся в жилье из государственного жилфонда состоят свыше 600 тыс. человек. Данный вопрос должен решаться системно и поэтапно. Для этого у нас есть целый ряд направлений в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры", - сказал премьер-министр.

Смаилов также добавил, что в последнее время поступает большое количество жалоб населения на качество строительных работ, нарушение планов застройки городов, несвоевременный ввод объектов.

"К примеру, владельцы квартир жилищного комплекса "Будапешт" в Астане столкнулись с отсутствием теплоснабжения перед началом зимнего периода в прошлом году. В Шымкенте построенный только пять лет назад по госпрограмме многоквартирный дом уже покрылся глубокими трещинами, лифты постоянно не работают. В Алматы выявлено свыше 150 фактов нарушений законодательства при застройке горной местности, вдоль водоемов и на особо охраняемых территориях", - перечислил премьер-министр.

️В заключение он отметил необходимость обеспечить полное и своевременное исполнение всех предусмотренных на этот год планов по вводу жилья и инженерной инфраструктуры, а также учесть вышеуказанные недостатки в работе.

Кроме того, премьер-министр поручил в месячный срок принять меры по запуску механизма финансирования комплексной застройки с выделением жилья для очередников и до 1 сентября провести актуализацию списка очередников на соответствие установленным требованиям.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев в октябре в ходе своей предвыборной кампании высказался о жилищном вопросе казахстанцев.

Он пообещал, что в течение 7 лет будет построено 111 млн квадратных метров жилья, обеспечено новым жильем около 40 тысяч собственников аварийного и ветхого жилья.

Также анонсировал продолжение ипотечного кредитования по программе "7-20-25".

В мае текущего года мы писали о том, что средняя стоимость нового жилья в Казахстане составляет 486 150 тенге за квадратный метр.

Дороже всего оно в Астане – 587 406 тенге, а дешевле всего – в Жезказгане, где по программе "Нұрлы жер" первичная жилая недвижимость реализуется по 160 000 тенге за "квадрат".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2023354-kazahstantsy-vse-chasche-zhaluyutsya-na-kachestvo-stroitelstva-i-zastroyku-gorodov-zayavil-smailov/