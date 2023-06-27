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Три принтера по 10 млн тенге каждый хотели закупить в Мангистау

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Принтер стоит на столе
Принтер. Иллюстративное фото: pexels.com

Принтер стоимостью в 100 тысяч тенге хотели закупить за 10 миллионов бюджетных средств в Мангистауской области. Об этом сообщается на официальном сайте регионального департамента Агентства РК по противодействию коррупции.

В ведомстве отметили, что борцы с коррупцией проводят мониторинг государственных закупок на предмет завышения рыночной стоимости товаров и услуг. В результате с начала года были сэкономлены 1,2 млрд тенге бюджетных средств.

"В регионе есть учреждения, которые неэффективно планируют госзакупки. К примеру, один из государственных детских садов Тупкараганского районного отдела образования планировал закупить 3 принтера на сумму 32,1 млн тенге, то есть один экземпляр за 10,7 млн ​​тенге. Однако установлено, что рыночная стоимость вышеуказанного товара составляет 100 тысяч тенге", - рассказал первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по Мангистауской области Биржан Хайруллин.

В итоге план госзакупок пересмотрели и сэкономили 31 млн тенге.

Напомним, ранее стало известно, что 25 директоров детских садов пытались вручить подарок главе Актауского городского отдела образования. Они признали свою вину и были оштрафованы, а один руководитель хотел доказать свою невиновность в суде. Однако его все равно оштрафовали на 483 тыс. тенге.

Отметим, что случаи завышения рыночной стоимости товаров и услуг не единичны в Казахстане.

Так, в школе в Улытауской области хотели купить банку краски почти за 2 млн тенге. Превышение составило 68 106%.

А руководство Дворца культуры Семея намеревалось приобрести кресло стоимостью 38 млн тенге. При этом его рыночная цена составляла 150 тыс. тенге, то есть в 250 раз дешевле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2026513-tri-printera-po-10-mln-tenge-kazhdyy-hoteli-zakupit-v-mangistau/

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