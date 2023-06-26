Торт и сертификат: директоров частных детсадов наказали за подарок госслужащему в Актау

Подарок. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Актау директора 26 частных детсадов подарили руководителю городского отдела образования торт и сертификат на 40 тыс. тенге, а она сообщила об этом в Антикор, передает Lada.kz.

Первый заместитель руководителя департамента Антикоррупционной службы по Мангистауской области Биржан Хайруллин сообщил, что 25 директоров детских садов, которые пытались вручить подарок главе Актауского городского отдела образования, признали свою вину и были оштрафованы, а один директор пытался доказать свою невиновность в суде.

"В отношении 25 директоров в соответствии со статьей 676 КоАП РК (Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами или лицам, приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния) составлен административный протокол, каждый из которых оштрафован на 345 000 тенге.

Один директор не признал свою вину, вследствие чего административное дело было рассмотрено в суде, где он был признан виновным и заплатил штраф в размере 483 000 тенге", – рассказал он.

В связи с этим в Антикоре напомнили, что госслужащий не имеет права принимать подарки от подчиненных или иных лиц, на которых распространяются его служебные полномочия, несмотря на причины их дарения.

Добавим, что, согласно статье 676 КоАП РК, предоставление физическими лицами лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 200 МРП (690 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026456-tort-i-sertifikat-direktorov-chastnyh-detsadov-nakazali-za-podarok-gossluzhaschemu-v-aktau/