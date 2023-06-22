Болат Назарбаев лишился авторынка: рассмотрена апелляция

Болат Назарбаев. Фото: saliqaly.kz

Апелляционная судебная коллегия по гражданским делам рассмотрела гражданское дело по жалобе ответчика Болата Назарбаева на решение Карасайского районного суда. Об этом сообщается на официальной странице Алматинского областного суда в Facebook.

Как рассказали в суде, прокуратура Карасайского района обратилась в суд первой инстанции с иском к государственным учреждениям, а также ответчику (Болату Назарбаеву - прим. ред.) о признании недействительными договоров купли-продажи земельных участков, государственных актов на право собственности на земельные участки и отмене государственной регистрации права собственности на земельные участки.

Суд установил, что при выдаче ответчику земельных участков, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, отсутствовало согласование областного территориального органа и центральных уполномоченных органов по управлению земельными ресурсами.

"Центральный уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами согласовывает представленные материалы по переводу орошаемой пашни в неорошаемые виды угодий с центральными уполномоченными органами по сельскому хозяйству, охране окружающей среды и со своим обобщенным заключением направляет областному исполнительному органу для принятия окончательного решения по данному вопросу.

Окончательное решение по переводу орошаемой пашни в неорошаемые виды угодий относится к компетенции областного исполнительного органа", - отметили в суде.

Здесь добавили, что постановления акима района от 2014 года о предоставлении права временного землепользования (аренды) на земельные участки вынесены с нарушением компетенции, установленной для местного исполнительного органа, так как на тот период земельные участки были отнесены к Каскелену.

Решением Карасайского районного суда от 17 апреля 2023 года иск прокурора к государственным учреждениям, а также ответчику был удовлетворен частично.

Однако ответчик, не согласившись с решением суда первой инстанции, подал апелляционную жалобу.

"Апелляционной коллегией по гражданским делам решение суда первой инстанции оставлено без изменения ввиду его законности и обоснованности", - отметили в Алматинском областном суде.

Напомним, ранее стало известно об удовлетворении исковых требований прокуратуры Карасайского района о признании недействительными типовых договоров купли-продажи земельных участков общей площадью 37,6 га, где расположен и авторынок "Барыс".

Также сообщалось, что прокуратура Алматинской области вернула в государственную собственность землю, принадлежавшую Алие и Болату Назарбаевым. Участки расположены в Жамбылском и Карасайском районах.

Кроме того, Болата Назарбаева обязали вернуть 31,9% акций АЗТМ (Астанинский завод металлических труб) в собственность государства.

Возврат земель в государственную собственность

Глава государства на расширенном заседании правительства 26 января 2021 года заявил, что земли должны быть доступны, прежде всего, сельчанам. Президент Казахстана поручил возвратить неиспользуемые территории.

После чего усилилась работа по выявлению и возврату неиспользуемых земель в государственную собственность.

На основании п.1 ст.65 Земельного кодекса РК собственники земельных участков и землепользователи обязаны использовать землю в соответствии с ее целевым назначением.

А согласно п.3 ст.92 вышеуказанного закона в случаях, если земельный участок, предназначенный для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, не используется по назначению в течение одного года с момента первоначального выявления факта неиспользования, то такой земельный участок подлежит принудительному изъятию.

Моментом выявления факта неиспользования земельного участка считается дата вручения собственнику земельного участка или землепользователю предписания об устранении нарушений требований земельного законодательства Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2025929-bolat-nazarbaev-lishilsya-avtorynka-rassmotrena-apellyatsiya/