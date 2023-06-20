Повысить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов предложила Годунова

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова сегодня на совместном заседании палат парламента указала на минусы в работе кабмина, передает корреспондент NUR.KZ.

Наталья Годунова отметила, что правительством определены бюджетные риски и проанализирована долгосрочная устойчивость государственных финансов до 2050 года.

Постепенно, по ее словам, появляется упорядоченность в долговой политике.

"За неэффективное привлечение внешних займов и их несовременное освоение введена персональная административная ответственность должностных лиц – 100 МРП (345000 тенге – прим. ред.). Полагаем, сумму штрафа надо увеличивать", – заявила она.

Также, по ее словам, внесены коррективы в Методику формирования трансфертов общего характера. Но пока они в полной мере не решают главной задачи выравнивания условий жизни людей в разных регионах.

"К сожалению, ряд важных, на наш взгляд, рекомендаций, остается пока не исполненным.

Так, до настоящего времени не решен вопрос по неиспользуемым средствам на контрольных счетах наличности субъектов квазигоссектора. Продолжается использование государственными учреждениями эскроу-счетов без фактического выполнения работ.

Нет открытости в сфере ГЧП, что создает коррупционные риски и соответственно трудности по привлечению инвесторов. Запуск веб-портала ГЧП для обеспечения прозрачности конкурсных процедур в пилотном режиме планируется только в этом году", – резюмировала глава ВАП.

Напомним, ранее глава Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова раскритиковала действия кабмина в части исполнения республиканского бюджета.

Между тем сегодня глава кабмина Алихан Смаилов высказался о государственном долге Казахстана. По его словам, госдолг находится на безопасном уровне. В прошлом году доходы бюджета выросли на 42%. В этом году правительство тоже ожидает рост.

"В целом, на ближайшие пять лет уровень госдолга сложится на безопасном уровне. И не будет превышать 25% к ВВП", – добавил он.

Отметим, что Наталья Годунова с февраля 2018 года возглавляла Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета, который и заменила Высшая аудиторская палата РК. А в ноябре прошлого года она указом президента была назначена на пост председателя Высшей аудиторской палаты РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2025614-povysit-shtrafy-za-neeffektivnoe-privlechenie-vneshnih-zaymov-predlozhila-godunova/