Курс доллара упал почти на 3 тенге на бирже

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

После дневных торгов, прошедших сегодня на Казахстанской фондовой бирже, стоимость американского доллара заметно упала. Актуальная информация приводится на официальном сайте KASE.

На данный момент средневзвешенная стоимость американской валюты составляет 443,84 тенге. С момента предыдущих торгов доллар США потерял 2,76 тенге.

При этом, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня долларами торгуют по следующим ценам:

в Астане: покупка – 440,5-442 тенге, продажа – 445,5-447,8 тенге;

покупка – 440,5-442 тенге, продажа – 445,5-447,8 тенге; в Алматы: покупка – 440,5-445,5 тенге, продажа – 445,5-449 тенге;

покупка – 440,5-445,5 тенге, продажа – 445,5-449 тенге; в Шымкенте: покупка – 440,5-442 тенге, продажа – 445,5-447,8 тенге.

Кроме того, по данным Kurs.kz, в обменных пунктах казахстанцы могут купить и продать доллары по следующим ценам:

в Астане: покупка – 442-446 тенге, продажа – 447-450 тенге;

покупка – 442-446 тенге, продажа – 447-450 тенге; в Алматы: покупка – 445,5 тенге, продажа – 448,5-449 тенге;

покупка – 445,5 тенге, продажа – 448,5-449 тенге; в Шымкенте: покупка – 446-448 тенге, продажа – 448-450 тенге.

Также напомним, что 3 июля доллар в Казахстане подешевел на 1,13 тенге, а 1 июля – сразу на 2,93 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2025428-kurs-dollara-upal-pochti-na-3-tenge-na-birzhe/