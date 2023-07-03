Курс доллара вновь снизился в Казахстане
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По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара США по отношению к тенге упал чуть более чем на 1 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте KASE.
На текущий момент курс доллара США по отношению к казахстанской валюте составил 448,13 тенге, снизившись за сутки на 1,13 тенге.
А по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня долларами торгуют по следующим ценам:
- в Астане: покупка – 446,5 тенге, продажа – 450 тенге;
- в Алматы: покупка – 448,5 тенге, продажа – 450 тенге;
- в Шымкенте: покупка – 446 тенге, продажа – 450 тенге.
Тем временем в обменниках, по данным Kurs.kz, казахстанцы могут купить и продать доллары по следующим ценам:
- в Астане: покупка – 444,5 тенге, продажа – 450,5 тенге;
- в Алматы: покупка – 448,5 тенге, продажа – 451 тенге;
- в Шымкенте: покупка – 449,5 тенге, продажа –450,5 тенге.
На днях мы писали, что доллар упал почти на 3 тенге.
Напомним, сегодня глава Нацбанка ответил на вопрос, какой курс тенге ожидать казахстанцам осенью.
"У Нацбанка валютная политика очень простая – мы не таргетируем какой-то уровень курса, курс свободноплавающий, определяется спросом и предложением", – ответил Галымжан Пирматов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2027352-kurs-dollara-vnov-snizilsya-v-kazahstane/