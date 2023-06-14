Банковские ставки в Казахстане сравнил с обкрадыванием народа депутат

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Депутат мажилиса Абзал Куспан сегодня на пленарном заседании палаты предложил снизить базовую ставку Национального банка Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Абзал Куспан в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова сообщил, что годовая процентная ставка в Национальном банке Казахстана составляет 16,75%, тогда как в передовых стран мира она гораздо ниже: в Корее – 3,5%, в Китае – 3,65%, в Германии – 3,75%, в Англии – 4,25%, в Канаде – 4,5%, в США – 5,25%. А процентная ставка Национального банка Узбекистана составляет 14%, в Кыргызстане – 13%, в Таджикистане – 10%, в Азербайджане – 9%.

"Размер процентов в банках Фиджи, расположенного на небольших островах в юго-западной части Тихого океана, составляет 0,25%, и 0,88% – в Камбодже. Тогда почему жители богатого недрами Казахстана берут кредит под 16,75% годовых? В чем причина?

По мнению экспертов, высокая процентная ставка приводит к необоснованному росту цен на товары и услуги на рынке. Если это так, то это означает, что банки также несут ответственность за дороговизну в стране.

Если потребители возьмут кредит на 4-5 лет, они будут возвращать кредит в банк в два-три раза больше. Это равносильно обкрадыванию народа!" – заявил мажилисмен.

В итоге, по его словам, люди погрязли в долгах, оформляя автокредиты и ипотечные кредиты под 25%, а беззалоговые кредиты – до 56%.

"В Казахстане в кредит живут 7,1 млн человек. Если бы только кредиты давали под низкие проценты, социальный уровень населения повысился бы", – отметил Куспан.

В связи с этим депутат предложил снизить размер годовых процентов, то есть базовую ставку в Национальном банке Казахстана, чтобы улучшить условия жизни людей.

Что такое базовая ставка

Согласно информации с официального сайта НБ, базовая ставка – это основной инструмент денежно-кредитной политики НБ.

Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде. Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс.

Например, повышение базовой ставки ведет к росту процентных ставок денежного рынка, затем к удорожанию средств на финансовом рынке, что, в свою очередь, воздействует на решения населения и предприятий касательно потребления и сбережения.

Снижение потребления и повышение сбережений оказывают понижающее воздействие на инфляцию. Кроме того, повышение базовой ставки способствует укреплению курса национальной валюты, что, в свою очередь, имеет понижательное влияние на инфляцию.

Напомним, в мае Национальный банк сохранил базовую ставку на уровне 16,75%. В последний раз базовую ставку повышали в Казахстане в декабре 2022 года – с 16% до 16,75%.

Позже глава Нацбанка Галымжан Пирматов не исключил дальнейшего роста цен в Казахстане.

"У нас есть ощутимый фискальный импульс, устойчивый внутренний спрос, высокие, не заякоренные инфляционные ожидания", – заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2024778-bankovskie-stavki-v-kazahstane-sravnil-s-obkradyvaniem-naroda-deputat/