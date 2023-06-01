Яйца казахстанского производства могут пропасть с прилавков

Яйца. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Мажилисмены обеспокоены тем, что отечественные яйца могут пропасть с прилавков, а птицефабрики - закрыться, если Минсельхоз не вернет отечественным товаропроизводителям субсидии, передает ТК "Астана".

Депутаты считают, что кризис в данной отрасли может наступить уже через полгода. С начала года птичники недополучили 4 миллиарда тенге от государства.

Сами работники предприятий уверяют, что работают в минус.

"Субсидии, которые мы получали в прошлом году, составляют 3 тенге на яйцо. Себестоимость в районе - 35-37 тенге за штуку. 3 тенге - это около 8% от себестоимости. Вот сейчас все птицефабрики Казахстана зарабатывают на 8% меньше, чем год назад", - пояснил гендиректор группы компаний "Шанырак" Максим Божко.

Авторы сюжета отмечают: если закроются птицефабрики, пострадают работающие на них казахстанцы - на 34 предприятиях трудятся 12 тыс. человек.

"Производство работает 365 дней в году. Это не сезонный бизнес. Люди заняты весь год на производстве. Сейчас в отрасли происходит очень сложная ситуация", - заявил председатель Ассоциации яичных производителей Кайрат Маишев.

Также, по словам депутатов, государство душит отечественных производителей яиц и открывает дорогу импортным птицефабрикам - давление на производителей яиц оказывают антимонопольщики.

Депутаты уверяют, что жесткий антимонопольный контроль ценообразования, рост себестоимости производства яйца и невыплаты субсидий приведут к резкому сокращению поголовья птиц в отрасли.

Помимо этого, по их словам, в России и Беларуси высокая урожайность и низкая стоимость производства зерновых, поэтому без поддержки государства казахстанские птичники не могут быть конкурентноспособными в рамках ЕАЭС.

Мажилисмены потребовали незамедлительно включить яичное птицеводство в действующие правила субсидирования племенного животноводства.

Отметим, что казахстанцы пожаловались на подорожание продуктов, особенно на мясные продукты и молочку. По данным Бюро нацстатистики, молочные продукты, мясо и сахар подорожали в среднем на 10%.

Эксперты объясняют скачок цен тремя факторами: логистика, востребованность и сезон.

Весной же аналитики наблюдали дефляцию - цены на некоторые товары снижались в течение нескольких недель. В правительстве отмечали, что на снижение цен повлияли товарные интервенции.

Об этих мерах говорили в конце минувшей зимы. Особое внимание было уделено поставке лука из стабфондов - основные производители данного овоща (Пакистан и Узбекистан) ранее столкнулись с природными катаклизмами в виде наводнений и морозов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2022881-yaytsa-kazahstanskogo-proizvodstva-mogut-propast-s-prilavkov/