"Нацбанку плевать на экономический рост": эксперт о сохранении базовой ставки

Национальный банк Казахстана. Иллюстративное фото: пресс-служба Нацбанка РК

Сегодня Национальный банк Казахстана вынес решение о сохранении базовой ставки на уровне 16,75%. Финансовый аналитик считает, что это плохо скажется на экономическом росте, передает телеканал "Астана".

Как ранее объяснили в Нацбанке, решение принято на основе обновленных прогнозов, анализа данных и оценки рисков инфляции. Цель такого решения - дальнейшее снижение и стабилизация роста цен в среднесрочной перспективе.

"В Казахстане сохраняется проинфляционное давление со стороны продолжающегося фискального стимулирования, устойчивого внутреннего спроса, высоких и нестабильных инфляционных ожиданий, а также роста цен на ГСМ и ожидаемого повышения тарифов на коммунальные услуги", - сообщали ранее в ведомстве.

По словам экспертов, в Казахстане по-прежнему одна из самых высоких базовых ставок в мире. По логике, чем выше ставка, тем меньше люди берут кредитов. Соответственно, меньше тратят, а оттого и инфляция должна поползти вниз, поясняют журналисты.

Однако, как сообщает телеканал, казахстанская инфляция больше зависит от курса тенге, поэтому аналитики считают, что после его укрепления ставка будет снижаться, но этого не произошло.

"Я надеялся, что у функционеров Национального банка проснется, не знаю, совесть, и они начнут плавно снижать ставку. Нацбанку действительно плевать на экономический рост. В этом нет ничего, это констатация факта. У них в мандате, то есть в их целях, вещах, которые они должны делать, написано "контроль за ценами". Все", - поделился финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

Что такое базовая ставка

Согласно информации с официального сайта НБ, базовая ставка – это основной инструмент денежно-кредитной политики НБ.

Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде. Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс.

Например, повышение базовой ставки ведет к росту процентных ставок денежного рынка, затем к удорожанию средств на финансовом рынке, что, в свою очередь, воздействует на решения населения и предприятий касательно потребления и сбережения.

Снижение потребления и повышение сбережений оказывают понижающее воздействие на инфляцию. Кроме того, повышение базовой ставки способствует укреплению курса национальной валюты, что, в свою очередь, имеет понижательное влияние на инфляцию.

Еще в прошлом месяце председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов в ответе не депутатский запрос мажилисменов объяснил, почему пока не стоит снижать базовую ставку.

Пирматов заявил, что Нацбанк придерживается жесткой денежно-кредитной политики в стране и в ближайшее время смягчать ее не планирует.

Добавим также, что Нацбанк сохраняет базовую ставку на уровне 16,75% уже в четвертый раз подряд. Прошлое решение было принято в апреле 2023 года.

В последний раз базовую ставку повышали в Казахстане в декабре 2022 года - с 16% до 16,75%.

После комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан дважды принимал решение сохранить ставку на текущем уровне - в январе и феврале 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2022258-natsbanku-plevat-na-ekonomicheskiy-rost-eksperty-o-sohranenii-bazovoy-stavki/