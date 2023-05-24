Доллар укрепился почти на 3 тенге на бирже

Доллары. Иллюстративное фото: pexels.com

После дневных торгов, прошедших сегодня на Казахстанской фондовой бирже, стоимость доллара несколько выросла по отношению к тенге. Актуальные данные приводятся на официальном сайте KASE.

Так, на данный момент один доллар США стоит 444,44 тенге. По итогам торгов он укрепился на 2,68 тенге.

По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня приобрести доллары можно по следующим ценам:

в Астане: покупка – 442,5-444 тенге, продажа – 448-448,4 тенге;

покупка – 442,5-444 тенге, продажа – 448-448,4 тенге; в Алматы: покупка – 441,5-444,5 тенге, продажа – 445-448,4 тенге;

покупка – 441,5-444,5 тенге, продажа – 445-448,4 тенге; в Шымкенте: покупка – 442,5-444 тенге, продажа – 448-448,4 тенге.

При этом, согласно данным на портале Kurs.kz, в пунктах обмена валюты актуальны следующие цены:

в Астане: покупка – 440-444 тенге, продажа – 445,8-449 тенге;

покупка – 440-444 тенге, продажа – 445,8-449 тенге; в Алматы: покупка – 440-443,5 тенге, продажа – 446-447 тенге;

покупка – 440-443,5 тенге, продажа – 446-447 тенге; в Шымкенте: покупка – 444-445,7 тенге, продажа – 446,2-449 тенге.

Напомним, что в последние два дня курс доллара снижался в Казахстане. Так, в понедельник, доллар подешевел на бирже на 3,16 тенге, а вчера, во вторник, – на 3,18 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2021899-kurs-dollara-ukrepilsya-pochti-na-3-tenge/