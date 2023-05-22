Курс доллара резко упал после выходных

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

По результатам торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже в понедельник, курс доллара упал более чем на 3 тенге. Актуальная информация приводится на официальном сайте KASE.

Так, стоимость одного доллара на данный момент составляет 445,12 тенге. Курс американской валюты после выходных снизился на 3,16 тенге.

Добавим, что, по информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня приобрести доллары можно по следующим ценам:

в Астане: покупка – 440,35-442,8 тенге, продажа – 445,85-447,9 тенге;

покупка – 440,35-442,8 тенге, продажа – 445,85-447,9 тенге; в Алматы: покупка – 440,35-447 тенге, продажа – 445,85-450 тенге;

покупка – 440,35-447 тенге, продажа – 445,85-450 тенге; в Шымкенте: покупка – 440,35-442,8 тенге, продажа – 445,85-447,9 тенге.

При этом, согласно данным на портале Kurs.kz, в пунктах обмена валюты актуальны следующие цены:

в Астане: покупка – 440-444 тенге, продажа – 445,5-448 тенге;

покупка – 440-444 тенге, продажа – 445,5-448 тенге; в Алматы: покупка – 441-444 тенге, продажа – 446,5-448 тенге;

покупка – 441-444 тенге, продажа – 446,5-448 тенге; в Шымкенте: покупка – 444-446 тенге, продажа – 446,2-447 тенге.

Напомним, что на прошлой неделе представители Нацбанка РК объясняли, с чем связано укрепление тенге к доллару с начала года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2021144-kurs-dollara-rezko-upal-posle-vyhodnyh/