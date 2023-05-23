Курс доллара продолжил падение на бирже в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По результатам торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже во вторник, курс доллара вновь упал более чем на 3 тенге. Актуальная информация приводится на официальном сайте KASE.

По итогам дневных торгов, средневзвешенный курс доллара составил 441,74 тенге, снизившись на 3,18 тенге с момента последней сессии.

По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня приобрести доллары можно по следующим ценам:

в Астане: покупка – 439-440 тенге, продажа – 444-444,5 тенге;

покупка – 439-440 тенге, продажа – 444-444,5 тенге; в Алматы: покупка – 439-442,5 тенге, продажа – 444-446,5 тенге;

покупка – 439-442,5 тенге, продажа – 444-446,5 тенге; в Шымкенте: покупка – 439-440 тенге, продажа – 444-444,5 тенге тенге.

При этом, согласно данным на портале Kurs.kz, в пунктах обмена валюты актуальны следующие цены:

в Астане: покупка – 438-442,5 тенге, продажа – 443,8-446,5 тенге;

покупка – 438-442,5 тенге, продажа – 443,8-446,5 тенге; в Алматы: покупка – 440-443 тенге, продажа – 445-446 тенге;

покупка – 440-443 тенге, продажа – 445-446 тенге; в Шымкенте: покупка – 443-443,8 тенге, продажа – 444,2-446 тенге.

Отметим, что накануне, в понедельник, доллар тоже подешевел на бирже больше чем на 3 тенге. Резкое падение произошло после выходных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2021746-kurs-dollara-prodolzhil-padenie-na-birzhe-v-kazahstane/