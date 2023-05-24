"Проверок не будет, я гарантирую": Жамаубаев о контроле денежных переводов казахстанцев

Смартфон и банковская карта. Иллюстративное фото: Karl Tapales / Getty Images

Главу Минфина спросили, проводят ли в РК проверки бизнесменов по количеству их мобильных переводов – с 2023 года банки начали передавать данные о переводах в КГД, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что проверки по отношению к предпринимателям не начинались.

Журналисты уточнили у главы Минфина, сформировал ли Комитет госдоходов список граждан, кому пришло более 100 мобильных переводов – ранее заявлялось, что такое количество переводов должно стать критерием для проверки держателя карты.

"Насколько я знаю, пока мы налаживаем информационный обмен с банками второго уровня. Пока каких-то прям результатов нет. Давайте будем мониторить и не будем будоражить общество, поскольку это такая планомерная работа до 2025 года.

Не будет никаких проверок, не будет никакого ажиотажа, и давления на людей и бизнес не будет. Я вам гарантирую", - заявил Жамаубаев.

Он добавил, что КГД не занимается "приписками" переводов казахстанцам и не формирует списки граждан с большим количеством переводов.

"Как может КГД что-то там приписывать? Это исключено, я вам еще раз говорю. Мы получаем информацию из баз данных других госорганов. Мы не можем приписками заниматься, это невозможно. Если кто-то занимается, я лично уволю этого человека", - добавил министр.

Отметим, что о налоговом регулировании денежных переводов в Казахстане заговорили еще в 2021 году. Тогда в Минфине сразу же пояснили, что облагать налогом только те переводы, которые явно указывают на активную предпринимательскую деятельность. При этом удерживать что-либо у отправителя не будут.

Позже, в 2022 году, в ведомстве сообщили, что мобильные переводы являются способом сокрытия доходов для бизнеса. А идея налогообложения направлена на урегулирование этого вопроса. При этом инициатива не является новым видом налога.

В апреле прошлого года Минфин утвердил приказ, в соответствии с которым государство сможет начать проверять денежные переводы граждан. Отмечалось, что данный приказ будет вводиться поэтапно и обычных граждан, которые не занимают государственные должности, это пока не коснется.

Летом прошлого года сообщалось, что в случае обнаружения операций на банковских счетах физлиц, имеющих признаки получения дохода от предпринимательской деятельности, банки должны уведомлять об этом комитет госдоходов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2021865-proverok-ne-budet-ya-garantiruyu-zhamaubaev-o-kontrole-denezhnyh-perevodov-kazahstantsev/