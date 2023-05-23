"Пока квартиру не дашь, документы не выдают": генпрокурор заступился за бизнесменов

Берик Асылов. Фото: Акорда

Генпрокурор Берик Асылов раскритиковал действия госорганов в части поддержки развития бизнеса в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Берик Асылов заявил, что бизнес встречается с очень большими проблемами.

"Бизнес идет, инвесторы идут, (и сталкиваются с проблемами – прим. ред.) начиная от земельных вопросов, получения ПСД, экспертизы и всех этих... Годами это все делается. Нам, в конце концов, надо помочь бизнесу", – заявил он.

Глава надзорного органа считает, что министерству индустрии и инфраструктурного развития необходимо доработать этот вопрос.

"Как можно бизнесу ну хотя бы за месяц-два все эти документы собрать? Невозможно. Постройте киоск на окраине Астаны или Алматы. Все правоустанавливающие документы, все виды заключений. Там чтобы это понять, надо институт заканчивать, высшее образование.

Если мы все эти экспертизы, все эти заключения быстро будем давать, тогда и бизнес будет развиваться. На местах акимов попрошу: вы же это все делаете. Уполномоченные ваши органы сидят. Если грубо сказать, пока квартиру не дашь, правоустанавливающие документы никогда не выдают. После этого коррупция и работает", – резюмировал Асылов.

Напомним, в начале января на рассмотрение президента был внесен Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане. Согласно докладу, по итогам 2021 года доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП составила 33,5%. Основной вклад в показатель обеспечен за счет субъектов малого предпринимательства, их доля в ВВП составила 26,8%.

На начало 2023 года количество действующих в стране субъектов МСП составило 1,4 млн, они обеспечивают занятость 3,5 млн человек.

Кроме того, сообщалось, что развитию предпринимательской деятельности способствует мораторий на проверки субъектов микро- и малого бизнеса, который продлен до конца этого года.

Также по поручению президента был принят комплекс мер по ограждению предпринимателей от необоснованных проверок и исключению незаконного вовлечения бизнеса в орбиту уголовного процесса.

Между тем в конце марта глава государства отметил, что движущей силой экономики и рынка труда должно стать малое и среднее предпринимательство.

"Об этом много говорилось, однако значимых сдвигов в данном направлении так и не сделано. Поэтому понадобится поменять акценты в нашей экономической политике", – сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2021766-poka-kvartiru-ne-dash-dokumenty-ne-vydayut-genprokuror-obratilsya-k-akimam/