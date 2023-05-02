Доллар подешевел на 4 тенге в Казахстане после выходных

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 2 мая, доллар подешевел на 4 тенге на Казахстанской фондовой бирже. Информация об укреплении национальной валюты опубликована на официальном сайте KASE.

По итогам дневных торгов, средневзвешенный курс доллара составил 449,15 тенге, снизившись на 4,06 тенге, с момента последней сессии.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня приобрести доллары можно по следующим ценам:

Астана: покупка – 445-447 тенге, продажа – 450,5-451,1 тенге;

покупка – 445-447 тенге, продажа – 450,5-451,1 тенге; Алматы: покупка – 445-448 тенге, продажа – 450,5-452 тенге;

покупка – 445-448 тенге, продажа – 450,5-452 тенге; Шымкент: покупка – 445-447 тенге, продажа – 450,5-451,1 тенге.

Кроме того, согласно информации на портале Kurs.kz, в пунктах обмена валюты актуальны следующие цены:

в Астане: покупка – 446-449 тенге, продажа – 450,4-453 тенге;

покупка – 446-449 тенге, продажа – 450,4-453 тенге; в Алматы: покупка – 448,5 тенге, продажа – 451-452 тенге;

покупка – 448,5 тенге, продажа – 451-452 тенге; в Шымкенте: покупка – 449-450 тенге, продажа – 450,7-453 тенге.

Напомним, что в минувшую пятницу курс доллара тоже снизился на KASE - 28 апреля доллар подешевел на 3 тенге на бирже в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2019027-dollar-podeshevel-na-4-tenge-v-kazahstane-posle-vyhodnyh/