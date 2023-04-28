Курс доллара вновь резко упал на бирже

Доллар. Иллюстративное фото: pexels.com

По итогам торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара упал на 3 тенге. Такая информация приводится на официальном сайте KASE.

Так, на данный момент средневзвешенная стоимость американской валюты составляет 453,21 тенге. За сегодняшний день доллар подешевел на 3,01 тенге.

Добавим, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня приобрести доллары можно по следующим ценам:

Астана: покупка – 448,4-450 тенге, продажа – 453,9-455,1 тенге;

покупка – 448,4-450 тенге, продажа – 453,9-455,1 тенге; Алматы: покупка – 448,4-452 тенге, продажа – 453,9-455,1 тенге;

покупка – 448,4-452 тенге, продажа – 453,9-455,1 тенге; Шымкент: покупка – 448,4-450 тенге, продажа – 453,9-455,1 тенге.

Кроме того, согласно информации на портале Kurs.kz, в пунктах обмена валюты актуальны следующие цены:

в Астане: покупка – 445-450 тенге, продажа – 42,5-454 тенге;

покупка – 445-450 тенге, продажа – 42,5-454 тенге; в Алматы: покупка – 448-452 тенге, продажа – 453,5-456,5 тенге;

покупка – 448-452 тенге, продажа – 453,5-456,5 тенге; в Шымкенте: покупка – 452-453,2 тенге, продажа – 453,9-456 тенге.

Отметим, что с понедельника курс доллара на бирже постепенно снижался, но вчера – вырос на 2,25 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2018704-kurs-dollara-vnov-upal-na-birzhe/