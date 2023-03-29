Почему евро вновь набирает популярность в Казахстане, объяснили экономисты

Купюры евро. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанские аналитики выяснили, что спрос на евро в стране за год увеличился почти в два раза - продажи инвалюты выросли с 19 до 37 млрд тенге, передает сайт телеканала КТК.

Экономисты констатируют: евро снова набирает популярность в Казахстане. Независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев объяснил почему.

"Евро сейчас выглядит привлекательным, потому что впервые за 25 лет, за все время существования евро с самого начала осенью прошлого года евро был дешевле доллара. Не очень долгое время, но был.

Сейчас паритет восстановлен, евро – он дороже доллара, но не сильно. Но при этом в мозге у многих людей осталось, что евро всегда был на 10-15, а иногда даже на 20% дороже доллара. Люди, соответственно, которые держат свои валютные активы, они меняют", – поделился Чеботарев.

Что касается российской валюты, то от нее, наоборот, активно избавляются уже второй месяц подряд. В обменных пунктах объем рублей превысил миллиард тенге. Такую тенденцию экономисты связывают с приездом в Казахстан россиян и перспективой возможного ослабления рубля из-за санкций.

С долларом ситуация в стране стабильная, отмечают в Ассоциации обменников. Однако, если верить официальной статистике, интерес к "американцу" в сравнении с аналогичным периодом прошлого года упал почти на 26%. Наименьший спрос на американскую валюту зафиксировали в Алматинской и Улытауской областях.

"Обменные пункты работают в обычном режиме. Недостатка ни в какой валюте нет. Нет сейчас того объема рублей и нет того количества населения с РФ, которое пересекает границы, поэтому ситуация не такая критическая, как в прошлом году.

Говорить о том, что евро преобладает над долларом и является лидирующей валютой по продажам, говорить об этом рано", - считает глава Ассоциации обменных пунктов Казахстана Арчин Галимбаев.

Источник: КТК

Напомним, накануне Нацбанк опубликовал отчет о продаже/покупке иностранной валюты обменниками Казахстана в январе и феврале этого года.

По данным госоргана, в начале года вырос спрос на евро и доллары, рубли и фунты стерлингов стали покупать гораздо реже. Популярностью в первые два месяца года пользовался также китайский юань, но только в отдельных регионах.

Прочитать подробнее, какие именно валюты скупали казахстанцы в январе-феврале, можно здесь.

Евро, по информации сайта Banki.ru, – это официальная валюта стран "еврозоны", в которую входят Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Эстония. Некоторые страны, не являющиеся членами ЕС, также используют евро, ряд стран используют евро неофициально.

Евровалюта печатается центробанками, входящими в Европейскую систему центральных банков. Все выпускаемые банкноты имеют один стандартный дизайн. На лицевой стороне изображены окна, ворота, мосты - как символы открытости и взаимосвязи. Они выполнены в виде типичных образцов основных стилей европейской архитектуры: классического, романского, готического, ренессанса, барокко и рококо, "металла и стекла", модерна.

Несмотря на то что официально безналичные евро были введены с 1 января 1999 года, а наличные выпущены с 1 января 2002-го, история единой европейской валюты более давняя. До того как появился евро, с 1979 по 1998 год, в европейской валютной системе использовалась расчетная единица ЭКЮ (ECU, European Currency Unit), представлявшая собой условную корзину национальных денежных единиц ряда стран. Впоследствии ЭКЮ была обменена на евро по курсу один к одному.

Согласно данным на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE), на сегодня курс евро составляет 492,04 тенге за единицу. За ушедший месяц европейская валюта выросла в цене сразу на 18,77 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2014434-pochemu-evro-vnov-nabiraet-populyarnost-v-kazahstane-obyasnili-ekonomisty/