Доллар подешевел больше чем на 5 тенге после праздников в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 24 марта, по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара резко упал. Актуальные данные приводятся на официальном сайте KASE.

Средневзвешенный курс доллара, по итогам дневной сессии, составил 457,29 тенге, снизившись на 5,43 тенге с момента последних торгов.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня приобрести доллары можно по следующим ценам:

в Астане: покупка – 452,8-455 тенге, продажа – 459,5-462 тенге;

покупка – 452,8-455 тенге, продажа – 459,5-462 тенге; в Алматы: покупка – 452,8-457 тенге, продажа – 459,5-462 тенге;

покупка – 452,8-457 тенге, продажа – 459,5-462 тенге; в Шымкенте: покупка – 452,8-455,5 тенге, продажа – 459,5-462 тенге.

При этом, согласно информации на портале Kurs.kz, в пунктах обмена валюты сейчас актуальны следующие цены:

в Астане: покупка – 450-456,5 тенге, продажа – 457,8,5-460,5 тенге;

покупка – 450-456,5 тенге, продажа – 457,8,5-460,5 тенге; в Алматы: покупка – 454-456 тенге, продажа – 460-462 тенге;

покупка – 454-456 тенге, продажа – 460-462 тенге; в Шымкенте: покупка – 456-459 тенге, продажа – 461,9-463 тенге.

Отметим, что в понедельник, перед праздничными днями, доллар подорожал на бирже на 2 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2013949-dollar-podeshevel-bolshe-chem-na-5-tenge-posle-prazdnikov-v-kazahstane/