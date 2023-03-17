Доллар резко подешевел перед выходными

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В пятницу, 17 марта, по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара США резко упал. Актуальные данные приводятся на официальном сайте KASE.

По итогам сегодняшних дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 460,79 тенге, снизившись на 5,11 тенге с момента последней сессии.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня приобрести доллары можно по следующим ценам:

в Астане: покупка – 454,5-457 тенге, продажа – 460-461,5 тенге;

покупка – 454,5-457 тенге, продажа – 460-461,5 тенге; в Алматы: покупка – 454,5-457 тенге, продажа – 460-465 тенге;

покупка – 454,5-457 тенге, продажа – 460-465 тенге; в Шымкенте: покупка – 455,6-457 тенге, продажа – 460-465 тенге.

При этом, согласно информации на портале Kurs.kz, в пунктах обмена валюты сейчас актуальны следующие цены:

в Астане: покупка – 450-458 тенге, продажа – 469-461,5 тенге;

покупка – 450-458 тенге, продажа – 469-461,5 тенге; в Алматы: покупка – 455-457 тенге, продажа – 461-461,5 тенге;

покупка – 455-457 тенге, продажа – 461-461,5 тенге; в Шымкенте: покупка – 457-459 тенге, продажа – 459,8-463 тенге.

Напомним, в начале недели, 13 марта, доллар резко подорожал на бирже - сразу на 10 тенге. После наблюдался рост, в среду вновь доллар "подскочил" на бирже - подорожание составило сразу 6 тенге.

Накануне в Нацбанке высказались о вероятности дальнейшего ослабления тенге - Галымжан Пирматов заверил, что в банковском секторе Казахстана ликвидности достаточно. Но при необходимости Нацбанк готов провести интервенции на валютном рынке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2013347-dollar-rezko-podeshevel-pered-vyhodnymi/